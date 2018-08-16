تركي آل الشيخ يتوعد المسؤول عن خسارة السعودية أمام مصر 36/1

عبّر تركي آل الشيخ عن غضبه من نتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام منافسه المصري في بطولة العالم لكرة الماء للشباب.

وخسر المنتخب السعودي بنتيجة 36/1 أمام منافسه المصري

وكتب آل الشيخ في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة… ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.. أخاف أنكم ناسين الحارس بس”.