نادي الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة المهاجم الفرنسي أنطوني موديست

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست، لاعب نادي تيانجين غوانجيان.

وقالت صحيفة “الرياضية”، إن نادي الهلال اقترب من التوقيع مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست، بتوصية من المدرب البرتغالي جورجي خيسوس.

وكان جيسوس قد كشف عقب مباراة الهلال مع الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 لكأس العرب للأندية الأبطال، يوم الجمعة الماضي، عن ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد لدعم الفريق.

وشارك أنطوني موديست، الموسم الماضي، في 27 مباراة مع نادي تيانجين غوانجيان، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 6 أخرى، وتبلغ قيمته السوقية نحو 16 مليون يورو.

وسبق أن دافع موديست عن نادي كولن الألماني، وكان هدافًا للفريق، علمًا بأنه كان مطلوبًا في بروسيا دورتموند الألماني موسم 2017، والآن بات مطلوبًا في أندية فرنسية، منها: مارسيليا وبوردو وسانت إيتيان.