الجماهير تتغنى بأداء إدواردو بعد تتويج نادي الهلال بلقب السوبر السعودي 

تغنت الجماهير السعودية بمختلف انتماءاتها باللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف نادي الهلال، حيث قالت إن اللاعب يعد فريقًا وحده بخلاف باقي اللاعبين وأنه يشكل أكثر من 70% من قوة “الزعيم”.

الإعلامي الكويتي خالد الدوسري علّق على أداء اللاعب، قائلًا: “هيبة الرباط الصليبي ضاعت بسبب إدواردو”، في إشارة إلى أن تلك الإصابة الخطيرة انهارت مع اللاعب.

راحت هيبة الرباط الصليبي بعد ادواردو — خالد الدوسري (@Khaled_RMFC) August 18, 2018

واختير اللاعب كأفضل لاعب في مباراة فرقه الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس السوبر حيث نجح اللاعب في فوز فريقه للقب بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدفين لهدف.

المشجع فيصل الحربي، قال: “لعب مع دونيس 9,5 وكان نجم الهلال الأول.. لعب مع دياز كـجناح واستمر نجمًا.. مع جيسوس محور ثاني وما زال النجم الأول.. إدواردو عنوان بسيط للكمال في كرة القدم”.

لعب مع دونيس 9,5 وكان نجم الهلال الاول ..

لعب مع دياز كـ جناح واستمر نجماً ..

مع جيسوس محور ثاني وما زال النجم الاول ..

ادواردو عنوان بسيط للكمال في كرة القدم . pic.twitter.com/OB2Jz60piV — فيصل الحربي (@FA21_A) August 18, 2018

الإعلامي فيصل الجفن، قال: “تجيب من تجيب.. يبقى إدواردو أهمهم”.

تجيب من تجيب .. يبقى ادواردو أهمهم — فيصل الجفن (@faisalaljafan) August 18, 2018

وتوج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في لندن في افتتاح مباريات الموسم الجديد اليوم السبت.

وتقدم الهلال، حامل لقب دوري المحترفين، بهدف القائد البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 35 بعدما استغل خطأ المدافع أحمد عسيري قائد الاتحاد في تشتيت تمريرة محمد البريك العرضية ليسدد مباشرة في مرمى عساف القرني حارس الاتحاد من مدى قريب.

وصنع إدواردو الهدف الثاني لزميله جلمين ريفاس في الدقيقة 62 بمهارة فائقة عندما أرسل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليراوغ المهاجم الفنزويلي القرني ويضع الكرة في الشباك.

وقلص كريم الأحمدي النتيجة للاتحاد، بطل كأس الملك، في الدقيقة 67 من تسديدة بدلت اتجاهها عندما اصطدمت في علي البليهي وسكنت شباك الحارس العُماني علي الحبسي.

وألغيت مواجهة الفريقين في البطولة الموسم الماضي وخسر الهلال اللقب في 2016 بركلات الترجيح أمام الأهلي بعد عام واحد من فوزه على النصر فيما خسر الاتحاد المواجهة السابقة في 2013 أمام الفتح.