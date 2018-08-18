عموري يهدي أول بطولة له مع نادي الهلال السعودي للشعب الإماراتي (فيديو)

أهدى عمر عبدالرحمن “عموري”، نجم نادي الهلال السعودي، أول بطولة يتوج بها مع “الزعيم” للشعب الإماراتي، واعدًا جمهور فريقه بتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

وقال “عموري” عقب الفوز على الاتحاد والتتويج بكأس السوبر السعودي: “أبارك للشعب الإماراتي ويارب تكون بداية خير لي ولزملائي اللاعبين”.

وأضاف: “قدمنا مباراة كبيرة وخصوصًا أنك تلعب مباراة تتوج من خلالها ببطولة، وهذا انعكس داخل الملعب، وأنا كنت غائبًا منذ فترة عن حساسية المباريات ولكن الحمدلله أعطيت ما لدي، وأعد الجماهير بالأفضل في الفترة المقبلة”.

وتوج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في لندن في افتتاح مباريات الموسم اليوم السبت.

وأحرز الهلال، حامل لقب دوري المحترفين، لقبه الثاني لكأس السوبر المحلية بعدما سجل قائده البرازيلي كارلوس إدواردو هدفًا في الدقيقة 35 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الفنزويلي جلمين ريفاس في الدقيقة 62.

وقلص كريم الأحمدي النتيجة للاتحاد، بطل كأس الملك، في الدقيقة 67 من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت شباك الحارس العُماني علي الحبسي.

وألغيت مواجهة الفريقين في البطولة الموسم الماضي وخسر الهلال اللقب في 2016 بركلات الترجيح أمام الأهلي بعد عام واحد من فوزه على النصر فيما خسر الاتحاد المواجهة السابقة في 2013 أمام الفتح.