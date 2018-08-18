مكافأة مليون ريال من الوليد بن طلال للاعبي نادي الهلال عقب التتويج بالسوبر السعودي

أعلن رجل الأعمال الوليد بن طلال رصد مكافأة مليون ريال للاعبي نادي الهلال السعودي عقب التتويج بكأس السوبر السعودي، عقب الفوز على الاتحاد، اليوم السبت.

أهنىء نادي الهلال @Alhilal_FC

بتحقيق #كأس_السوبر_السعودي لهذا العام وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال لنادي #الهلال — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 18, 2018

وتوج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في لندن في افتتاح مباريات الموسم، اليوم السبت.

وأحرز الهلال، حامل لقب دوري المحترفين، لقبه الثاني لكأس السوبر المحلية بعدما سجل قائده البرازيلي كارلوس إدواردو هدفًا في الدقيقة 35 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الفنزويلي جلمين ريفاس في الدقيقة 62.

وقلص كريم الأحمدي النتيجة للاتحاد، بطل كأس الملك، في الدقيقة 67 من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت شباك الحارس العُماني علي الحبسي.

وألغيت مواجهة الفريقين في البطولة الموسم الماضي وخسر الهلال اللقب في 2016 بركلات الترجيح أمام الأهلي بعد عام واحد من فوزه على النصر فيما خسر الاتحاد المواجهة السابقة في 2013 أمام الفتح.