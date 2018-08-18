نادي الهلال يتوج بطلًا لكأس السوبر السعودي بإسقاط الاتحاد (فيديو)

توج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في لندن في افتتاح مباريات الموسم اليوم السبت.

وأحرز الهلال، حامل لقب دوري المحترفين، لقبه الثاني لكأس السوبر المحلية، بعدما سجل قائده البرازيلي كارلوس إدواردو هدفًا في الدقيقة 35 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الفنزويلي جلمين ريفاس في الدقيقة 62.

وقلص كريم الأحمدي النتيجة للاتحاد، بطل كأس الملك، في الدقيقة 67، من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت شباك الحارس العماني علي الحبسي.

وألغيت مواجهة الفريقين في البطولة الموسم الماضي، وخسر الهلال اللقب في 2016 بركلات الترجيح أمام الأهلي، بعد عام واحد من فوزه على النصر، في حين خسر الاتحاد المواجهة السابقة في 2013 أمام الفتح.