نادي الهلال يتوج بطلًا لكأس السوبر السعودي بإسقاط الاتحاد (فيديو)

توج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في لندن في افتتاح مباريات الموسم اليوم السبت.
وأحرز الهلال، حامل لقب دوري المحترفين، لقبه الثاني لكأس السوبر المحلية، بعدما سجل قائده البرازيلي كارلوس إدواردو هدفًا في الدقيقة 35 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الفنزويلي جلمين ريفاس في الدقيقة 62.
هدف "كارلوس ادواردو" .. #كورة_روتانا #الهلال_الاتحاد #السوبر_السعودي pic.twitter.com/JDkbYEkQoJ
— برنامج كورة (@korarotana) August 18, 2018
وقلص كريم الأحمدي النتيجة للاتحاد، بطل كأس الملك، في الدقيقة 67، من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت شباك الحارس العماني علي الحبسي.
وألغيت مواجهة الفريقين في البطولة الموسم الماضي، وخسر الهلال اللقب في 2016 بركلات الترجيح أمام الأهلي، بعد عام واحد من فوزه على النصر، في حين خسر الاتحاد المواجهة السابقة في 2013 أمام الفتح.
#فيديو#ريفاس يسجل الهدف الثاني للهلال ليتقدم (2-0) على العميد#الهلال_الاتحاد#السوبر_السعودي#خليجية pic.twitter.com/B02ubjq0Bv
— خليجية (@Khalejiatv) August 18, 2018
#فيديو#كريم_الأحمدي يسجل الهدف الأول لنادي #الاتحاد لتصبح النتيجة (2-1)#الهلال_الاتحاد#السوبر_السعودي#خليجية pic.twitter.com/bgnlt93RiQ
— خليجية (@Khalejiatv) August 18, 2018