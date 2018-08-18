مفاجأة القنوات الناقلة لمباراة السوبر السعودي.. جون تيري وميدو ووليد الفراج‎

سيكون عشاق الكرة السعودية مع مفاجأة في كأس السوبر السعودي بين الهلال ومنافسه الاتحاد، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري بلس ـ ناقل المباراة ـ على موقع “تويتر” أن الاستوديو التحليلي للمباراة سيضم مقدم البرامج الشهير وليد الفراج، إلى جانب المدافع الإنجليزي جون تيري والمصري أحمد حسام “ميدو”، إضافة إلى يوسف الثنيان وجمال عارف ومحمد نور.

وسيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة بتقنية 4K HD1، في حين سيكون فارس عوض متواجدًا بتقنية HD2.

وأشار دوري بلس إلى أن الاستوديو سينقل أيضا على القنوات الرياضية السعودية وقناة روتانا خليجية.

ويلتقي الهلال منافسه الاتحاد على ملعب لوفتس رود الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز.

وتعد المباراة أفضل افتتاح للموسم الكروي السعودي مع تعزيز الأندية وأبرزها الهلال والاتحاد صفوفها بلاعبين جدد.

ويسعى الهلال للقب الثاني في البطولة، بينما يأمل الاتحاد بالتتويج بأول لقب له في المسابقة.