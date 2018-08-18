تردد القنوات الرياضية السعودية Ksa Sports الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي

يفتتح ناديا الهلال والاتحاد الموسم الرياضي السعودي الجديد 201/2019 بمباراة من العيار الثقيل عندما يلعبان معًا في كأس السوبر، في العاصمة البريطانية لندن.

وسيسلّم تركي آل الشيخ الكأس للفائز في المباراة التي تقام على ملعب لوفتس رود.

ويشارك الهلال بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي 2017/2018، بينما يلعب الاتحاد بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنقل المباراة على قنوات MBC، وKSA Sports HD1، وروتانا خليجية.

وفيما يلي تردد القنوات الرياضية السعودية Ksa Sports:

نايل سات 12149 أفقي (27500) SD.

عرب سات 12015 عمودي (27500) SD.

عرب سات 12015 عمودي (27500) SD.

عرب سات 12149 أفقي HD.