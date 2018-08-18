القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم في السوبر السعودي

يصطدم نادي الهلال بطل الدوري السعودي للموسم الماضي بمنافسه الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة السوبر السعودي بنسختها الرابعة.

وتقام المباراة على ملعب لوفتس رود الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز.

وتبث مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي على قنوات MBC، وKSA Sports HD1، وروتانا خليجية.

وتلعب المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، ويتولى فارس عوض وفهد العتيبي مهمة التعليق على المباراة.

ويسعى الهلال للقب الثاني في كأس السوبر السعودي، التي بدأت عام 2013، بينما يمني الاتحاد اللقب الأول، علمًا أنه خسر اللقب عام 2013.

وتعد المباراة افتتاحًا للموسم السعودي الجديد 2018/2019، بعدما عززت الأندية السعودية صفوفها بلاعبين على مستوى كبير.