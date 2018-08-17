مباراة الهلال والاتحاد.. العميد يكسب قضية جوناس في السوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، الجمعة، أن إدارة نادي الاتحاد نجحت في إلغاء عقوبة لاعب الوسط البرازيلي غوناس، وسيكون متاحًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز في كأس السوبر السعودي، السبت، أمام الهلال، في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياض”، فإن الاتحاد البرازيلي لم يقم بتقييد المخالفة التي حصل عليها اللاعب في مباراة فريقه السابق فلامينغوأمام فريق بالميراس بنظام الـ TMS، مما يعد ذلك مخالفًا لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة “الفيفا”، إذ تلقى نادي الاتحاد خطابًا يفيد بإمكانية مشاركة اللاعب جوناس بعد أن تبين بأن الخطأ الإجرائي صدر من الاتحاد البرازيلي وليس من نادي الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الدولي “الفيفا” قد رفض الطلب المقدم من نادي الاتحاد بتعليق العقوبة، مكتفيًا بالتوضيح أن الأمر يخص الاتحادين المحليين السعودي والبرازيلي، الأمر الذي دفع إدارة الاتحاد إلى إبلاغ الاتحاد السعودي ومخاطبة الاتحاد البرازيلي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن الاتحاد البرازيلي ألغى عقوبة الإيقاف؛ بسبب البطاقة الحمراء التي تحصّل عليها جوناس وتغيير العقوبة بغرامة مالية تسجل على اللاعب، على أن يتم سداد المبلغ في الفترة المقبلة.