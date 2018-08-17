مباراة السوبر السعودي.. هذه أهم الأوراق الرابحة لدى الهلال والاتحاد

تتجه غدًا السبت أنظار عشاق كرة القدم وتحديدًا السعودية صوب ملعب “لوفتس رود” بالعاصمة البريطانية لندن، لمتابعة كأس ولي العهد السعودي (السوبر) والتي تجمع الهلال مع اتحاد جدة.

يدخل الهلال هذه المباراة بحثًا عن الريادة وأن يكون أول من يتوج بهذه البطولة مرتين وأن يكون على قمة الفرق السعودية في عدد مرات التتويج، حيث لم يسبق وأن توّج به فريق مرتين.

ويمتلك البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للهلال مجموعة بارزة من اللاعبين، في مقدمتهم السوري عمر خربين والبيروفي أندري كاريلو والمغربي أشرف بنشرقي والإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) وعبدالله المعيوف وعلي هادي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

على الجانب الآخر، يدخل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لاتحاد جدة المباراة، معتمدًا على مجموعة من العناصر المميزة للغاية، مثل فهد مساعد المولد وعبدالعزيز العرياني والمغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو جورمان ومنصور الحربي.

ويبحث الاتحاد عن لقبه الأول في مسابقة السوبر السعودي لينضم للفرق الأربعة المتوجة من قبل بهذا اللقب، وسيكون الاعتماد الأكبر في هذه المباراة على الضغط القوي في جميع الخطوط لاستخلاص الكرة سريعًا وعدم ترك المساحات وفرصة السيطرة للمنافس.

أقيمت البطولة 4 مرات عام 2013 توّج بها الفتح، و2014 وبطلها الشباب، و2015 حصدها الهلال، وآخر من صعد منصات التتويج كان أهلي جدة في 2016، ولم تقم في 2017.