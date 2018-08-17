حرب الصفقات والموعد والقنوات الناقلة.. أمور يجب أن تعرفها عن مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي

بمواجهة نارية بين الاتحاد والهلال على ملعب لوفتس رود الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز في لندن، ينطلق الموسم الكروي السعودي ببطولة كأس ولي العهد في مسماها الجديد بعد أن حلت محل كأس السوبر.

وتبدو المباراة مثيرة وحافلة بأجواء الندية بين الفريقين الكبيرين؛ مما ينذر بكلاسيكو شرس بين الزعيم والعميد خاصة مع حرب الصفقات بين الفريقين.

وتستعرض “إرم نيوز” تأثير الصفقات الجديدة على موقعة السوبر السعودي.. فإلى السطور القادمة:

ظهور عموري

يترقب جمهور الهلال الظهور الأول للنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” صانع ألعاب نادي العين المعار للهلال لمدة موسم، في صفقة تقدر بثاني أغلى صفقة إعارة في التاريخ، بعد إعارة الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى ميلان الإيطالي.

وينتظر جمهور الهلال الكثير من اللاعب الموهوب ساحر القلوب عموري، الذي أبدع مع منتخب الإمارات والعين على مدار سنوات، ويبقى أمامه مهمة صعبة حال مشاركته في ترك بصمته سريعًا.

وقال أحمد عبدالحليم ، المدير الفني الأسبق لنادي الوحدة الإماراتي ، ل”إرم نيوز”: ” موهبة عموري لا يختلف عليها اثنان، هو أكثر لاعب مهاري خليجي في السنوات الأخيرة، وأعتقد أن مكانه الطبيعي اللعب في أوروبا لولا تأخر خروجه لفترة”.

وأضاف: ” الأمر الذي ينتظره الكثيرون، هو مدى تألق عموري مع أجواء الكرة السعودية ونادي الهلال، خاصة مع قدوم مدير فني جديد وهو البرتغالي خورخي خيسوس، لذلك مشاركة عموري أمام الاتحاد ستكون في غاية الخطورة بالنسبة له، فإما بداية قوية أو بعض الخفوت للصفقة”.

رومارينهو والسلاح البرازيلي

يراهن نادي الاتحاد على السلاح البرازيلي رومارينهو المهاجم الوافد من فريق الجزيرة الإماراتي.

ويملك رومارينهو خبرات طويلة تجعله من اللاعبين المميزين الذين يراهن عليه جمهور الاتحاد؛ نظرًا لقدراته التهديفية وسرعاته.

وأشار عبدالحليم إلى أن الجميع شاهد رومارينهو في كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر الماضي، موضحًا أن اللاعب البرازيلي جريء وموهوب وسريع ويملك القدرات التهديفية الكبيرة بجانب الأداء السريع.

وأوضح أن رومارينهو سيكون إضافة حقيقية لنادي الاتحاد، مؤكدًا أن وجود مدرب قدير بقيمة الأرجنتيني رامون دياز سيساعد في استغلال قدرات اللاعب البرازيلي.

صفقات الهلال

دعم نادي الهلال صفوفه بضم المدافع ألبرتو بواتيا الوافد من نادي أولمبياكوس اليوناني، وهو بلا شك إضافة قوية لخط الدفاع الأزرق الذي عانى في السنوات الأخيرة، وتسببت الأخطاء الفردية في ضياع اللقب الآسيوي.

وضم الهلال أيضًا صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع البيروفي الدولي أندري كاريلو المنضم من نادي بنفيكا البرتغالي، وظهر اللاعب بمستويات كبيرة في مباراة بيرو والسعودية قبل بطولة كأس العالم الأخيرة.

واستعاد الهلال خدمات اللاعب الموهوب سالم الدوسري العائد من تجربة إعارة للدوري الإسباني بعد ظهوره مع فياريال.

ثورة الاتحاد

استطاع رامون دياز أن يجهز ثورة شاملة في الاتحاد، بعد الاستغناء عن عدد كبير من القوام الرئيسي للفريق.

ويضع دياز رهانه على الثنائي البرازيلي فالديفيا وتياجو كارليتو بخلاف مواطنهما رومارينهو، كما انضم الصربي ألكسندر بيسيتش المهاجم القدير بخلاف المغربي كريم الأحمدي الذي يعد أحد أبرز النجوم العرب في أوروبا.

واستعاد الاتحاد خدمات لاعبه الموهوب فهد المولد بعد تجربة قصيرة بالدوري الإسباني.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد السبت، بتوقيت السعودية، وتنقل على القناة السعودية الرياضية وقناة روتانا خليجية، بخلاف دوري بلس، كما سيعلن عن مجموعة قنوات جديدة لنقل المباراة وبقية مباريات الموسم السعودي.