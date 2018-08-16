موعد مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة

يأمل الاتحاد في استغلال خبرة مدربه الجديد رامون دياز أمام فريقه السابق الهلال خلال لقاء كأس السوبر السعودية يوم السبت، في إنجلترا.

وأقيل دياز (58 عامًا) من تدريب الهلال في فبراير شباط رغم أنه قاده لثنائية الدوري، وكأس الملك في الموسم السابق إضافة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي.

لكن الفريق حصد نقطة واحدة فقط من أول جولتين في دوري الأبطال هذا العام في بداية سيئة انتهت بوداع البطولة مبكرًا.

وتولى دياز مسؤولية الاتحاد في مايو أيار وعزز الفريق تشكيلته للموسم الجديد بضم المغربي كريم الأحمدي والثلاثي البرازيلي رومارينيو وجوناس دي سوزا وتياجو كارليتو، بالإضافة إلى المهاجم الصربي ألكسندر باشيتش.

لكن جوناس لن يستطيع المشاركة في المباراة بسبب طرده في آخر مباراة لفريقه السابق فلامنجو أمام بالميراس.

وأثار المدرب الأرجنتيني غضب بعض مشجعي الاتحاد الشهر الماضي، عندما أبدى رغبته في تدريب منتخب بلاده ما دفع فواز شريف المسؤول الإعلامي بالنادي للتأكيد على وجود شرط جزائي كبير في عقده.

ويأمل الاتحاد في بداية قوية تحت قيادة دياز لتجاوز إنهاء الفريق الموسم الماضي في المركز التاسع بدوري المحترفين.

وتعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس هذا الصيف، وعزز تشكيلته بالعديد من الصفقات أبرزها النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” وأندريه كاريو مهاجم بيرو الذي شارك في كأس العالم.

وربما يبدأ عموري، أفضل لاعب آسيوي سابقًا، مسيرته ضد الاتحاد.

واستهل جيسوس مشواره الرسمي مع الهلال بفوز غير مقنع 1-صفر على الشباب العماني في كأس العرب للأندية الأبطال بهدف مثير للجدل.

ودافع محمد جحفلي مدافع الهلال عن مدربه قائلًا “إذا كان أسلوب المدرب البرتغالي دفاعيًا مئة في المئة فأسلوبه الهجومي مليونين في المئة”.

لكن جيسوس يعاني من غياب الثلاثي عبد الله عطيف وعبد الملك الخيبري وسلمان الفرج بسبب الإصابة.

وألغيت مواجهة الفريقين في البطولة الموسم الماضي، وخسر الهلال اللقب في 2016 بركلات الترجيح أمام الأهلي بعد عام واحد من فوزه على النصر، فيما خسر الاتحاد المواجهة الوحيدة التي خاضها في البطولة في 2013 أمام الفتح.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل بتوقيت السعودية، وتنقل على قناتي ksa sports وروتانا خليجية.