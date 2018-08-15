نادي النصر السعودي يكشف عن تفاصيل عقد رعايته مع “الاتحاد للطيران”

كشف نادي النصر السعودي عن تفاصيل توقيع رعايته الجديدة مع شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية يوم الأربعاء.

وقال النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر: “وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم” مساء الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي عقد رعاية رئيسية مع الاتحاد للطيران”.

وأضاف: “يأتي هذا التوقيع بعد انتهاء فريق التسويق بإكمال الخطة التسويقية، التي تتضمن أحداثًا هيكلية في المملكة والتي تحاكي أنجح الأندية الأوروبية والعالمية، بما يليق بمكانة وجماهيرية نادي النصر السعودي”.

وأتم البيان: “يذكر أن نادي النصر السعودي يعتبر النادي الوحيد في المملكة الذي يضمن عائدًا على الاستثمار لجميع رعاته”.

وتم تداول صور لرئيس العالمي وهو متواجد في الإمارات برفقة بعض لاعبي الفريق، من أجل الإعلان عن العقد الجديد وكذلك قميص النادي.

وكان النصر قد واجه نظيره الجزيرة الإماراتي، يوم الإثنين، ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية على إستاد محمد بن زايد وحقق الفوز بنتيجة 2\1.

يُذكر أن إدارة العالمي قد أجرت العديد من الصفقات، ومن أبرزها الدولي النيجيري أحمد موسى، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.