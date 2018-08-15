الوصل الإماراتي يقر بوجود مفاوضات متقدمة لبيع فابيو ليما لنادي النصر السعودي

كشف محمد العامري، الرئيس التنفيذي لنادي الوصل الإماراتي، عن وجود مفاوضات متقدمة بينهم وبين نادي النصر السعودي؛ لشراء عقد صانع الألعاب البرازيلي فابيو دي ليما، رافضًا الحديث عن تفاصيل المفاوضات وإلى أين وصلت.

وقال العامري في تصريحات نقلتها صحيفة “الاقتصادية” السعوية اليوم الأربعاء: “ليما مطلب لعدد من الأندية، ومطلب أيضًا بقاؤه، هو أحد أهم الركائز في الفريق، بالفعل تقدم إليه أكثر من نادٍ لشراء عقده وحتى إعارته بما في ذلك نادي النصر”.

وكان ليما قد انتقل إلى الوصل عام 2014 قادمًا من أحد أندية الدوري البرازيلي في الدرجة الثانية، وسجل 80 هدفًا أصبح بها أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

وكشف العامري أن النصر تقدم بطلب شراء عقده فقط، ولم يتقدم بطلب إعارة اللاعب، موضحًا: “تفاصيل العرض؟.. من الأفضل سؤال من قدمها، اللاعب مرتبط بالنادي حتى فترة التسجيل الشتوية لعام 2020، والوصل يبحث في المقام الأول لفائدته إما الفنية ببقاء اللاعب وإكمال عقده وإما المادية ببيعة بمبلغ يوازي طموحات الوصل”.

وعن صحة موافقتهم على تقليص مبلغ بيع عقده أو الموافقة على صفقة تبادلية، رد العامري: “استقبلنا العروض وحديثنا مع الأندية ليس معناه أننا لا نريد استمرار ليما معنا، فليما مطلب رئيس للوصل”، رافضًا تأكيد ونفي أي مبلغ ظهر عبر وسائل الإعلام المحلية والإماراتية.

يذكر أن ليما تابع قبل يومين حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إضافة لمتابعته خلال الفترة الماضية القصيرة لحساب مواطنه أراغو بيترس الوافد الجديد لصفوف الفريق الأصفر.