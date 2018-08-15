وكيل اللاعب: عرض نادي النصر السعودي لفالنسيا سيجعله الأغلى في الإكوادور

قال غونزالو فارغاس، وكيل أعمال اللاعب الإكواردوري إينر فالنسيا، الذي يلعب في نادي تيغريس المكسيكي، إنه يملك عرضين أحدهما من نادي النصر والآخر لم يسمِّه، مشيرًا إلى أنّ المفاوضات في تقدم، ليكون موكله أعلى محترف يتقاضى أجرًا خارج الإكوادور.

النصر السعودي استطاع التعاقد مع النيجيري أحمد موسى لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية، ويسعى لمواصلة تدعيم صفوفه.

ويلعب فالنسيا لنادي تيغريس في مركز المهاجم الصريح ويبلغ من العمر 28 عامًا، كما أنه يشارك أساسيًا مع منتخب بلاده.

وبحسب وكيل أعمال اللاعب، فإن الصفقة ستكلف النادي 10 ملايين دولار، مضيفًا أن نادي تيغريس تلقى عروضًا أوروبية لكنها لم ترض طموحاته المالية.

وأشار فارغاس إلى أن الصفقة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل إغلاق سوق الانتقالات في السعودية بعد 8 أيام.

وسجل اللاعب خلال الموسم الماضي 15 هدفًا في 37 مباراة بالدوري المكسيكي.

وكان النصر يبحث ضم المهاجم البرازيلي غوناس، مهاجم بنفيكا، قبل أن يرفض اللاعب الانتقال ويفضل تجديد تعاقده مع بنفيكا البرتغالي على الرغم من العرض المادي الضخم للاعب.