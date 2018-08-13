الإكوادوري فالنسيا يوافق على عرض نادي النصر السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، عن أنها تلقت موافقة المهاجم الإكوادوري إينر فالنسيا للعب في صفوف العالمي الموسم القادم.

وأكدت المصادر أن عرض النصر البالغ نحو 12 مليون دولار، تفوق على عرض كندي لضم المهاجم، وأنه سيكون المهاجم القادم للفريق مع النيجيري أحمد موسى.

ويبلغ فالنسيا من العمر 28 عامًا، وشارك الموسم الماضي في 37 مباراة سجل فيها 15 هدفًا، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده.

وكان النصر يبحث ضم المهاجم البرازيلي غوناس مهاجم بنفيكا، قبل أن يرفض اللاعب الانتقال ويفضل تجديد تعاقده مع بنفيكا البرتغالي، على الرغم من العرض المادي الضخم للاعب.