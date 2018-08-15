رغم عدم قيده حتى الآن.. هل يشارك رومارينيو في مباراة الهلال والاتحاد بكأس السوبر السعودي؟

وجهت جماهير نادي الهلال السعودي سهام غضبها ضد اتحاد كرة القدم، بعدما ترددت أنباء قوية عن السماح بمشاركة لاعب الاتحاد الجديد القادم من الجزيرة الإماراتي رومارينيو في مباراة كأس السوبر، والذي لم يتم قيد اسمه في كشوفات صفوف الاتحاد.

وطالبت جماهير الهلال استبعاد رومارينيو من المباراة، كما استبعد لاعبا الهلال تياغو ألفيس وميليسي في كأس السوبر 2016 الذي جمع الهلال بالأهلي وانتهى لصالح الأهلي بركلات الترجيح.

شارك المحترف البرازيلي رومارينيو، في مران اتحاد جدة، يوم السبت، وأيضًا في مواجهة فريقه الودية أمس ضد ريدينغ الإنجليزي وسجل هدفًا في إطار المعسكر في العاصمة الإنجليزية لندن، استعداداً لكأس السوبر.

وتداول المغردون اللائحة رقم 27 لتسجيل اللاعبين، إذ تقول، إنه يجب على اللاعب أن يكون مسجلاً في الاتحاد كـ ( لاعب هاوٍ أو محترف فاللاعبون المسجلون هم المؤهلون للمشاركة في البطولات الرسمية او النظامية وباتمام التسجيل يعتبر اللاعب موافقاً على النظام الأساسي للاتحاد ولوائح الاتحاد الدولي والقارات ولا يجوز للاعب أن يكون مسجلاً لأكثر من ناد في الوقت نفسه.

خاص:

لن يتم مشاركة اي لاعب من ناديي #الاتحاد و #الهلال في مباراة #كاس_السوبر ما لم يكن مسجل في كشوفات الاتحاد السعودي pic.twitter.com/kFUpSg2hcG — حمد الصويلحي (@H_swilhy) August 14, 2018

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير صحفية إلى أن مشاركة البرازيلي رومارينيو ستكون بسبب أن بطولة كأس السوبر السعودي “شرفية”، نقلاً من أحد المصادر في لجنة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

بينما شدد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: “لن يتم مشاركة أي لاعب من ناديي الاتحاد والهلال في مباراة كأس السوبر ما لم يكن مسجلًا في كشوفات الاتحاد السعودي”.

وأصبح مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة نواف المقيرن، في حاجة ماسة لسرعة الاستغناء عن التونسي أحمد العكايشي، من أجل قيد رومارينيو إذ أصبح في صفوف الفريق تسعة لاعبين أجانب ويحتاج إلى رحيل أحدهم، إذ لا تسمح اللوائح بقيد أكثر من ثمانية أجانب في قائمة فريق واحد.

ويجمع السوبر بين بطل الدوري السعودي للمحترفين (الهلال)، وصاحب لقب كأس خادم الحرمين الشريفين (الاتحاد).