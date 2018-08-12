نادي الهلال السعودي يهزم الشباب العماني في البطولة العربية (فيديو)

تغلب نادي الهلال السعودي بنتيجة 1/0 على منافسه الشباب العُماني، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعدما سدد محمد البريك كرة قوية على يسار حارس مرمى الشباب.

لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وهو ما يعني عدم صحة الهدف.

وبين شوطي المباراة قدّم نادي الهلال لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري)، وسط تصفيق حار من مشجعي الهلال الذين حضروا المباراة.

وتقام مباراة الإياب على استاد السيب الرياضي في عُمان يوم 29 من الشهر المقبل.