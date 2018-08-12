نادي الهلال السعودي يهزم الشباب العماني في البطولة العربية (فيديو)

تغلب نادي الهلال السعودي بنتيجة 1/0 على منافسه الشباب العُماني، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعدما سدد محمد البريك كرة قوية على يسار حارس مرمى الشباب.
لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وهو ما يعني عدم صحة الهدف.
وبين شوطي المباراة قدّم نادي الهلال لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري)، وسط تصفيق حار من مشجعي الهلال الذين حضروا المباراة.
وتقام مباراة الإياب على استاد السيب الرياضي في عُمان يوم 29 من الشهر المقبل.
#محمد_البريك يحرز الهدف الأول لـ #الهلال في الدقيقة 22
#الهلال_الشباب_العماني #كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبطال_العرب pic.twitter.com/uBpP6PejiW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
“هدف #الهلال غير صحيح”
الخبير التحكيمي لـ #أبوظبي_الرياضية فريد علي: هدف #الهلال الأول غير صحيح
#الهلال_الشباب_العماني#أبطال_العرب#كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/7qJRxOZZw6
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
نادي #الهلال يقدم #عموري للجماهير رسمياً
#الهلال_الشباب_العماني#أبطال_العرب#كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/8P5dD05yY0
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨