موعد مباراة السعودية وإيران اليوم في دورة الألعاب الآسيوية والقناة الناقلة

يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم “تحت 21 عامًا”، مساء اليوم الأربعاء، مشواره في دورة الألعاب الآسيوية، بملاقاة المنتخب الإيراني ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانبهما منتخبي كوريا الشمالية وميانمار.

وكان الأخضر قد دخل معسكرًا إعداديًا لهذه البطولة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قبل أن يصل إلى جاكرتا.

ويدخل السعوديون هذه البطولة بلاعبين أقل من السن المحدد (21 عامًا) بعامين، بهدف الإعداد لتصفيات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). ويعد المنتخب السعودي الوحيد في هذه البطولة الذي سيخوض غمارها دون إشراك 3 لاعبين أعلى من السن القانوني، وفقًا لأنظمة البطولة.

يذكر أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة للمنتخب السعودي في هذه البطولة، ولم يسبق أن حقق اللقب في الوقت الذي تحصل فيه المنتخب الإيراني على لقبها في ثلاث مناسبات، بيد أن الإيرانيين لم يحققوا أي انتصار على المنتخب السعودي في المواجهات الأربع التي جمعت المنتخبين؛ حيث انتهت الأولى سعودية بهدف دون رد، جاء عن طريق يوسف السالم، وذهبت نتيجة المواجهة الثانية للسعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف الأخضر نايف هزازي، وعبد اللطيف الغنام، وعبد الإله هوساوي، والثالثة سعودية بهدفين، من عبد الفتاح عسيري، وعبد الرحمن الغامدي، وانتهت رابعة المواجهات بالتعادل بهدفين لمثلهما.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت القاهرة، والساعة 1 ظهرًا بتوقيت الإمارات، وتنقلها قناة bein sports HD1، ويعلق عليها سوار الذهب.