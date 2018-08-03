بالفيديو.. المنتخب السعودي للريشة الطائرة يوجه “صفعة” للفريق الإسرائيلي ببطولة أوكرانيا

بالفيديو.. المنتخب السعودي للريشة الطائرة يوجه “صفعة” للفريق الإسرائيلي ببطولة أوكرانيا

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو تداوله عدد كبير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي منتخب بلادهم في لعبة الريشة الطائرة وهم ينسحبون من لقاء فريق “إسرائيل” ويرفضون حتى مصافحتهم.

ويظهر في الفيديو، لاعبان سعوديان ، يدخلان الملعب، ليبادر لاعب الفريق الإسرائيلي بمصافحتهم، فيمتنعان عن الرد بالمثل، ثم يغادران الملعب دون أي تردد، وبلا إبلاغ لاعبي فريق الخصم أو المنظمين

ويشارك منتخب السعودية للريشة الطائرة، في منذ يوم الأربعاء الماضي، في بطولة أوكرانيا الدولية للشباب، التي تجرى في مدينة دينبرو، في الفترة من 1ـ5 أغسطس/آب الجاري.

ويمثل المنتخب السعودي في البطولة، أربعة لاعبين، هم معاذ الغامدي، عبد العزيز العثمان، عبد الله الحارثي، ونواف الغامدي.

ويقول مدونون سعوديون احتفوا بموقف مواطنيهم من فريق الكيان الصهيوني، ان قرار اللاعبين بالانسحاب جاء بتوجيه من الاتحاد السعودي للريشة الطائرة و رغبة اللاعبين.

ويظهر في الفيديو أحد المسؤولين في الفريق السعودي المرافق للاعبين، والذي طلب من لاعبيه الانسحاب فيما يبدو، إذ جاءت مغادرتهما للملعب بعد إشارة منه.

وحظي تصرف لاعبي المنتخب السعودي بإشادة واسعة من مواطنيهم، وعكس موقفاً سعودياً رسمياً وشعبياً واحدا بعدم الاعتراف بإسرائيل أو التطبيع معها بأي شكل من الأشكال.

ولم يعلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة على تبعات موقف المنتخب السعودي، وما إذا كان ذلك يعني انسحابه من البطولة ككل.

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