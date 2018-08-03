بالفيديو.. المنتخب السعودي للريشة الطائرة يوجه “صفعة” للفريق الإسرائيلي ببطولة أوكرانيا

أظهر مقطع فيديو تداوله عدد كبير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي منتخب بلادهم في لعبة الريشة الطائرة وهم ينسحبون من لقاء فريق “إسرائيل” ويرفضون حتى مصافحتهم.

ويظهر في الفيديو، لاعبان سعوديان ، يدخلان الملعب، ليبادر لاعب الفريق الإسرائيلي بمصافحتهم، فيمتنعان عن الرد بالمثل، ثم يغادران الملعب دون أي تردد، وبلا إبلاغ لاعبي فريق الخصم أو المنظمين

انسحاب لاعبي المنتخب السعودي

معاذ صالح العباسي الغامدي و نواف محمود العباسي الغامدي للريشة الطائرة أمام لاعبي إسرائيل والمقامه في اوكرانيا.. بتوجيه من الاتحاد السعودي للريشة الطائرة و رغبة اللاعبين كذلك ????????????????????????.. اللهم اعز الإسلام والمسلمين .. pic.twitter.com/PNTyypSV6a — عبدالعزيز بن فهد آل سعود ???????? (@afalsaud) August 3, 2018

ويشارك منتخب السعودية للريشة الطائرة، في منذ يوم الأربعاء الماضي، في بطولة أوكرانيا الدولية للشباب، التي تجرى في مدينة دينبرو، في الفترة من 1ـ5 أغسطس/آب الجاري.

ويمثل المنتخب السعودي في البطولة، أربعة لاعبين، هم معاذ الغامدي، عبد العزيز العثمان، عبد الله الحارثي، ونواف الغامدي.

غادر لاعبو المنتخب السعودي للريشة الطائرة مطار #الملك_خالد الدولي للمشاركة في #بطولة #أوكرانيا الدولية للشباب التي ستعقد في مدينة دينبرو في الفترة ما بين ١-٥ /٨ / ٢٠١٨م pic.twitter.com/LkU7Km3DnT — الاتحاد السعودي للريشة الطائرة (@badminton_ksa) July 26, 2018

ويقول مدونون سعوديون احتفوا بموقف مواطنيهم من فريق الكيان الصهيوني، ان قرار اللاعبين بالانسحاب جاء بتوجيه من الاتحاد السعودي للريشة الطائرة و رغبة اللاعبين.

ويظهر في الفيديو أحد المسؤولين في الفريق السعودي المرافق للاعبين، والذي طلب من لاعبيه الانسحاب فيما يبدو، إذ جاءت مغادرتهما للملعب بعد إشارة منه.

وحظي تصرف لاعبي المنتخب السعودي بإشادة واسعة من مواطنيهم، وعكس موقفاً سعودياً رسمياً وشعبياً واحدا بعدم الاعتراف بإسرائيل أو التطبيع معها بأي شكل من الأشكال.

ولم يعلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة على تبعات موقف المنتخب السعودي، وما إذا كان ذلك يعني انسحابه من البطولة ككل.

انسحاب لاعبي المنتخب السعودي

معاذ صالح و نواف محمود للريشة الطائرة أمام لاعبي إسرائيل .. بتوجيه من الاتحاد السعودي الريشة الطائرة و رغبة اللاعبين كذلك .. اللهم اعز الإسلام والمسلمين .. pic.twitter.com/XSLjB8S25d — ام عبدالرحمن (@aas14181) August 3, 2018