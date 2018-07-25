هيئة الرياضة تشكل لجنة لتسوية المنازعات مع اللاعبين السعوديين

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن تشكيل لجنة للنظر في تسوية الأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة، لصالح اللاعبين السعوديين.

وستبدأ اللجنة، في استقبال تقديم الأحكام، الصادرة اعتبارًا من الأحد المقبل، وحتى 9 أغسطس/آب المقبل، عبر البريد الإلكتروني، أو زيارة مقر الهيئة العامة للرياضة، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

ويقتصر الأمر على أصحاب القضايا، التي حسمت بصدور الأحكام من غرفة فض المنازعات، فيما سيسقط حق المطالبة لكل من لا يتقدم بعد هذه الفترة المحددة.

وكان المحامي محمد الركباني، المختص في قضايا المنازعات الرياضية، كشف أمس أن نادي الوحدة مهدد بعقوبات خصم النقاط أو المنع من التسجيل وصولًا للتهبيط للدرجة الأدنى، بسبب عدم تنفيذ حكم من لجنة فض المنازعات السعودية، لصالح لاعب الفريق السابق، عبد الخالق برناوي، بقيمة 5 ملايين ريال.