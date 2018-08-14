استعدادًا للسوبر السعودي.. نادي الاتحاد يهزم ريدينغ الإنجليزي وديًا

فاز نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، وديًا على نظيره ريدينغ الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، خلال معسكر إعداد الفريق بالمدينة البريطانية.

وبدأ الاتحاد معسكرًا منذ أيام في مدينة ريدينغ، استعدادًا لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي، والمقرر إقامته في 18 من أغسطس الجاري بالعاصمة البريطانية “لندن”.

وسجل الوافد الجديد البرازيلي رومارينيو أولى أهدافه مع الفريق، فيما أضاف عبدالعزيز العرياني ومنصور الحربي الهدفين الآخرين.

???? مباراة ودية:#الاتحاد 3 : 0 ريدينغ الانجليزي

⚽️ رومارينهو

⚽️عبدالعزيز العرياني

⚽️ منصور الحربي

#النمور_في_لندن pic.twitter.com/rNxnjN91nD — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 14, 2018

يذكر أن بعثة الهلال كانت قد وصلت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، على أن يخوض معسكرًا لمدة ثلاثة أيام في مدينة برمنغهام قبل التوجه إلى لندن لخوض اللقاء.

الهلال كان قد خسر كأس السوبر عام 2016 بالهزيمة أمام الأهلي في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما توج بطلا له عام 2015.

بينما خاض الاتحاد السوبر عام 2013، وخسره بالهزيمة أمام الفتح بثلاثية مقابل هدفين.