كشف قميص نادي الاتحاد السعودي للموسم الجديد 2018/2019 (فيديو)

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، عن قميص نادي الاتحاد السعودي للموسم الجديد 2018/2019.

وتبادل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقميص نادي الاتحاد للموسم المقبل، ولا يختلف القميص الجديد كثيرًا عن سابقه، إذ إنه مخطط باللونين الأصفر الذهبي والأسود.

ويبدأ الاتحاد مشواره الرسمي السبت المقبل، عندما يلاقي منافسه الهلال في كأس السوبر السعودي، في لندن، على ملعب لوفتس رود.

ثم يلاقي الاتحاد منافسه الوصل الإماراتي في البطولة العربية للأندية يوم 24 أغسطس، على أن يبدأ مسيرته في الدوري السعودي يوم 31 من الشهر الحال، عندما يحل ضيفًا على الشباب.

يشار إلى أن الاتحاد احتل المركز التاسع في الدوري السعودي للموسم الماضي 2017/2018، بفارق 33 نقطة عن الهلال بطل المسابقة.