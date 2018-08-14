#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن.. الجمهور يعبر عن غضبه من باقات جديدة لمشاهدة الدوري السعودي

#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن.. الجمهور يعبر عن غضبه من باقات جديدة لمشاهدة الدوري السعودي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

عبر مغردون سعوديون عن غضبهم الشديد من تطبيق “دوري بلس“، الذي من المنتظر أن ينقل مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد.

ودشن مغردون هاشتاغًا باسم “#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن” للتعبير عن غضبهم وسخطهم بعدما فوجئوا بتحديث جديد لتطبيق “دوري بلس” عبر هواتفهم المحمولة، يعلن فيه عن إضافة باقتين، الباقة الأساسية وهي الباقة المجانية وباقة النجوم المدفوعة متعدددة المزايا لمشاهدة جميع مباريات الكرة السعودية.

ووفقًا للصورة المتداولة على الهاشتاغ، فإن باقة النجوم ستكون مجانية لمدة 30 يومًا وبعد ذلك ستتاح باشتراك يصل إلى 384 ريالًا في السنة، وتتيج لمتابعيها بثًا بجودة HD، وبثًا مباشرًا وأفضل معلق وخاصة casting، في حين تتيج الباقة المجانية، بثًا بجودة منخفضة SD، وبثًا متأخرًا عن الحي، وإعادة للأهداف فقط أثناء البث الحي.

وتداول الجمهور الرياضي تصريحات سابقة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رافضًا فكرة تشفير الدوري، مشيرًا إلى أن مشاهدة الشعب السعودي للدوري عبر القنوات المفتوحة هو حق للجميع دون تمييز.

وعقد ولي العهد جلسة مع تركي آل شيخ رئيس مجلس الهيئة الوطنية للرياضة، تمت خلالها مناقشة الأمر، ليعلن الأمير قراره النهائي برفض تشفير مباريات الدوري.

وأوضح الأمير خلال الجلسة أنه يدعم دعم الأندية لمواردها وزيادة الموارد المالية، ولكن ليس من “جيوب” الشعب السعودي، مشيرًا إلى أنه لا تراجع عن بث المباريات عبر القنوات المفتوحة.

وكانت أندية دوري المحترفين السعودي قد تقدمت بطلب جماعي وقتها، خلال اجتماع رابطة الدوري من أجل الإسراع في تشفير مباريات الدوري لإنقاذ الأندية ماليًا.

الاتصالات السعودية

وكان خالد البياري، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، قد صرح من قبل لقناة “العربية”، بأن الشركة ستوفر باقات متنوعة لمشاهدة مباريات الدوري السعودي، اعتبارًا من الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الباقات ستعطي ميزات معينة ستكون مشفرة وبمقابل مالي، إضافة إلى إتاحة قناة مجانية على “دوري بلس”.

وقال المغرد عبدالله: “الكورة هي متنفس الشباب الوحيد في الوطن، والآن تسلبوننا حق مشاهدتها بجودة عالية وتجبرونهم على الرسوم، ولي العهد ذكر أن مشاهدة الدوري حق لكل الشباب والمواطنين وأمر بعدم التشفير.. والحين يجلطوننا بالتشفير من جديد”.

وقد أشار مغرد آخر: “المفروض إن يكون مجانيًا حسب توجيهات ولي العد الذي دعم جميع الأندية لتسديد الديون، وجلب لاعبين ليكون دوريًا قويًا، إذا تم التشفير لماذا المغالاة المفروض 100 ريال كافية”.

وكانت شركة الاتصالات السعودية، قد أوضحت أنه سيتم إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة لنقل المسابقات السعودية، بمسمى قنوات (دوري بلس)، بناء على عقد الرعاية الموقع في شهر يناير الماضي مع الهيئة العامة للرياضة.

وبينت الشركة في بيان لها، أن هذه القنوات ستتيح من خلالها مشاهدة جميع المباريات عبر خيارات متعددة تشمل قنوات ومنصات تقليدية ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة الأولى، تضمن تقديم تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين.

وتضمن بيان الناقل الحصري للمسابقات السعودية ما يلي:

تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توقيعها اتفاقية بتاريخ 1 أغسطس 2018، الموافق 19 ذو القعدة 1439هـ، مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية، وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد للعام (2019/2018)، بمقابل سنوي قدره 660 مليون ريال سعودي، وبتمويل ذاتي من مصادر الشركة.

وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي والفترات التي ينعكس فيها، فسيكون الأثر المالي إيجابيًا للشركة على المدى الطويل، إلا أنه لا يمكن حاليًا تحديده بدقة، لأن ذلك يعتمد على خطة تنفيذ وتقديم تلك الخدمات واشتراكات العملاء فيها.

وتشمل الاتفاقية مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومسابقات الكؤوس وجميع مباريات المنتخب السعودي الأول، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حيث يعد عقد رعاية STC الأكبر على مستوى المنطقة، فضلًا عن أنه الأكبر في تاريخ رعاية مسابقات كرة القدم السعودية.

وسيكون أول بث رسمي لقنوات وتطبيق دوري بلس بعد توقيع الاتفاقية، في مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي سيجمع الهلال بالاتحاد يوم 18 أغسطس في العاصمة البريطانية لندن.

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