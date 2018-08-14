دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن.. الجمهور يعبر عن غضبه من باقات جديدة لمشاهدة الدوري السعودي

عبر مغردون سعوديون عن غضبهم الشديد من تطبيق “دوري بلس“، الذي من المنتظر أن ينقل مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد.

ودشن مغردون هاشتاغًا باسم “#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن” للتعبير عن غضبهم وسخطهم بعدما فوجئوا بتحديث جديد لتطبيق “دوري بلس” عبر هواتفهم المحمولة، يعلن فيه عن إضافة باقتين، الباقة الأساسية وهي الباقة المجانية وباقة النجوم المدفوعة متعدددة المزايا لمشاهدة جميع مباريات الكرة السعودية.

ووفقًا للصورة المتداولة على الهاشتاغ، فإن باقة النجوم ستكون مجانية لمدة 30 يومًا وبعد ذلك ستتاح باشتراك يصل إلى 384 ريالًا في السنة، وتتيج لمتابعيها بثًا بجودة HD، وبثًا مباشرًا وأفضل معلق وخاصة casting، في حين تتيج الباقة المجانية، بثًا بجودة منخفضة SD، وبثًا متأخرًا عن الحي، وإعادة للأهداف فقط أثناء البث الحي.

وتداول الجمهور الرياضي تصريحات سابقة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رافضًا فكرة تشفير الدوري، مشيرًا إلى أن مشاهدة الشعب السعودي للدوري عبر القنوات المفتوحة هو حق للجميع دون تمييز.

وعقد ولي العهد جلسة مع تركي آل شيخ رئيس مجلس الهيئة الوطنية للرياضة، تمت خلالها مناقشة الأمر، ليعلن الأمير قراره النهائي برفض تشفير مباريات الدوري.

وأوضح الأمير خلال الجلسة أنه يدعم دعم الأندية لمواردها وزيادة الموارد المالية، ولكن ليس من “جيوب” الشعب السعودي، مشيرًا إلى أنه لا تراجع عن بث المباريات عبر القنوات المفتوحة.

وكانت أندية دوري المحترفين السعودي قد تقدمت بطلب جماعي وقتها، خلال اجتماع رابطة الدوري من أجل الإسراع في تشفير مباريات الدوري لإنقاذ الأندية ماليًا.

الاتصالات السعودية

وكان خالد البياري، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، قد صرح من قبل لقناة “العربية”، بأن الشركة ستوفر باقات متنوعة لمشاهدة مباريات الدوري السعودي، اعتبارًا من الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الباقات ستعطي ميزات معينة ستكون مشفرة وبمقابل مالي، إضافة إلى إتاحة قناة مجانية على “دوري بلس”.

وقال المغرد عبدالله: “الكورة هي متنفس الشباب الوحيد في الوطن، والآن تسلبوننا حق مشاهدتها بجودة عالية وتجبرونهم على الرسوم، ولي العهد ذكر أن مشاهدة الدوري حق لكل الشباب والمواطنين وأمر بعدم التشفير.. والحين يجلطوننا بالتشفير من جديد”.

#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن الكورة هي متنفس الشباب الوحيد بالوطن والآن تسلبوننا حق مشاهدتها بجودة عالية وتجبرونهم على الرسوم ، ولي العهد ذكر أن مشاهدة الدوري حق لكل الشباب و المواطنين وامر بعدم التشفير .. والحين يجلطوننا بالتشفير من جديد ! — Abdullah (@ri_7l) August 14, 2018

وقد أشار مغرد آخر: “المفروض إن يكون مجانيًا حسب توجيهات ولي العد الذي دعم جميع الأندية لتسديد الديون، وجلب لاعبين ليكون دوريًا قويًا، إذا تم التشفير لماذا المغالاة المفروض 100 ريال كافية”.

المفروض ان يكون مجاني حسب توجبهات ولي العد الذي دعم جميع الانديه لتسديد الديون وجلب لاعبين ليكون دوري قوي اذا تم التشفير لماذا المغالاة المفروض ١٠٠ريال كافيه لان هناك وسايل اخرى يسترد بها من اشترى الحقوق ماله من اعلانات وخلافه #دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن — drwop (@drwop56) August 14, 2018

وكانت شركة الاتصالات السعودية، قد أوضحت أنه سيتم إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة لنقل المسابقات السعودية، بمسمى قنوات (دوري بلس)، بناء على عقد الرعاية الموقع في شهر يناير الماضي مع الهيئة العامة للرياضة.

وبينت الشركة في بيان لها، أن هذه القنوات ستتيح من خلالها مشاهدة جميع المباريات عبر خيارات متعددة تشمل قنوات ومنصات تقليدية ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة الأولى، تضمن تقديم تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين.

#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن

أمر ولي العهد محمد بن سلمان واضح وما يبغاله تفسير

الدوري السعودي ينقل مجاناً ويكون بجودة ممتازه — M ???????? (@marwan7_0) August 14, 2018

وتضمن بيان الناقل الحصري للمسابقات السعودية ما يلي:

تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توقيعها اتفاقية بتاريخ 1 أغسطس 2018، الموافق 19 ذو القعدة 1439هـ، مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية، وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد للعام (2019/2018)، بمقابل سنوي قدره 660 مليون ريال سعودي، وبتمويل ذاتي من مصادر الشركة.

وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي والفترات التي ينعكس فيها، فسيكون الأثر المالي إيجابيًا للشركة على المدى الطويل، إلا أنه لا يمكن حاليًا تحديده بدقة، لأن ذلك يعتمد على خطة تنفيذ وتقديم تلك الخدمات واشتراكات العملاء فيها.

#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن والله فعلا لو الدوري تشفر والله ما دفعت ريال واحد

عشان اشوف عك سلمان الفرج اشبعو في دوريكم

والهلال اشوف مبارياتو ع النت — #بن_مصايب (@M__Binm9ayb) August 14, 2018

وتشمل الاتفاقية مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومسابقات الكؤوس وجميع مباريات المنتخب السعودي الأول، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حيث يعد عقد رعاية STC الأكبر على مستوى المنطقة، فضلًا عن أنه الأكبر في تاريخ رعاية مسابقات كرة القدم السعودية.

وسيكون أول بث رسمي لقنوات وتطبيق دوري بلس بعد توقيع الاتفاقية، في مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي سيجمع الهلال بالاتحاد يوم 18 أغسطس في العاصمة البريطانية لندن.

#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن

قبل شهرين نتكلم عن قناة الدويلة بين سبورت والاحتكار والشجع

الان STC تشفر الدوري وتسلب حقوق المواطن !

كفاية سلب من حقوق المواطن — ياسر (@Y3Oex) August 14, 2018

#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن

سيناريو متكرر من لاين سبورت لبرو سبورت مروراً Stc بينما مطالبات المواطن الرياضية معروفة وبسيطه جداً هذا يدل على إن المسئول لدينا إما أنه يبيع كلام أو لص محترم ، ليس من الصروره في كل مره صُنع مشكله حتى يتدخل أحدهم ليظهر كبطل لمن يريد العمل بصدق . — سَامي .. (@ss5Ami) August 14, 2018

#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن اجل بث متأخر وين تركي ال الشيخ يوقف المهزله هاذي pic.twitter.com/vA9kF4DTQ8 — بدر العصيمي (@Bild_x4) August 14, 2018