الإعلان رسميًا عن القنوات الناقلة لمباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد

أعلنت “الاتصالات السعودية”، الناقل الحصري لمسابقات كرة القدم في المملكة، عن القنوات الناقلة لمباراة السوبر السعودي التي تجمع بين فريقي الهلال والاتحاد، يوم السبت المقبل، في لندن.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “احتفاءً بانطلاق الموسم الرياضي الكروي 2018/2019 سيتم نقل مباراة كأس السوبر بين فريقي الهلال والاتحاد بشكل مفتوح للجميع عبر خيارات متعددة وجديدة وتشمل: تطبيق دوري بلس، خدمة التلفزيون التفاعلي جوي TV، قناة السعودية الرياضية، قناة روتانا خليجية”.

احتفاءً بإنطلاق الموسم الرياضي الكروي 2018/2019 سيتم نقل مباراة #كأس_السوبر بين فريقي الهلال والإتحاد بشكل مفتوح للجميع عبر خيارات متعددة وجديدة وتشمل:

•تطبيق دوري بلس

•خدمة التلفزيون التفاعلي جوي TV

•قناة السعودية الرياضية

•قناة روتانا خليجية pic.twitter.com/pnhg7jc329 — الاتصالات السعودية (@STC_KSA) August 14, 2018

ويلتقي، السبت المقبل، الهلال واتحاد جدة، على ملعب كوينز بارك بالعاصمة البريطانية لندن، في السوبر السعودي، على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وخلال النسخ السابقة شاركت أندية الفتح والاتحاد والهلال والشباب والأهلي والنصر في البطولة، توج 4 منها باللقب، ففاز الفتح بكأس النسخة الأولى (2013)، وفاز الهلال مرتين (2015 و2017) والشباب مرة واحدة (2014) والأهلي (2016).

ولم يتذوق الاتحاد والنصر طعم الفوز بالبطولة، رغم مشاركة النصر في نسختين (2014، 2015) والاتحاد في النسخة الأولى.

اللافت أنه خلال النسخ الأربع السابقة، لم تحسم البطولة في الوقت الأصلي، إلا مرة واحدة فقط، عندما فاز الهلال على النصر بهدف دون رد، في 2015

وكان الهلال افتتح موسمه، الأحد، بالفوز 2-1 على الشباب العُماني، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وسيواجه الهلال الاتحاد في السوبر، قبل أن يلتقي الفيحاء، في 31 من شهر أغسطس/ آب الجاري.