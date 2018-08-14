عموري يقترب من قيادة نادي الهلال أمام الاتحاد في السوبر السعودي

بات النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، قريبًا من تدشين أول مشاركة رسمية مع ناديه الجديد الهلال، بعدما ساهمت إصابات عدد من لاعبي خط وسط فريقه في تقليص فترة إعداده تمهيدًا للمشاركة الأولى.

وانضم عموري لمعسكر فريقه الإعدادي؛ تمهيدًا لمباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد في لندن.

كان نادي الهلال قد أعلن ضم اللاعب بشكل رسمي، وقدمه للجماهير ووسائل الإعلام خلال مباراة الشباب العماني بكأس العرب للأندية الأبطال.

وبحسب صحيفة الرياضية، فقد تضاءلت فرص الاستعانة بخدمات محور الوسط سلمان الفرج؛ الذي يعاني إصابة العضلة، إلى جانب عبدالله عطيف المصاب في الركبة، وعبدالملك الخيبري الذي يخضع إلى التأهيل بعد عملية الكسر الإجهادي؛ ما جعل المدرب جورجي خيسوس مضطرًا للاستعانة باللاعب.

ووصل نادي الهلال بالفعل إلى مدينة برمنغهام؛ تمهيدًا لمعسكر قصير قبل مباراة السوبر.