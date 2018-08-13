شاهد.. مشجع نادي النصر السعودي يرقص في المدرجات احتفالًا بهدف أحمد موسى‎ (فيديو)

أثار مشجع سعودي الجدل بسبب رقصته الغريبة في مباراة ناديه النصر أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية للأندية.

وتغلب النصر 2/1 على الجزيرة في ذهاب دور الـ32، بهدفين من توقيع يحيى الشهري وأحمد موسى، في حين سجل خلفان مبارك الرازي هدف الجزيرة، على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

وبعد تسجيل أحمد موسى الوافد الجديد للنصر، أبدى المشجع سعادته بالهدف الأول للمهاجم النيجيري مع الفريق، ورقص بشكل غريب كما أظهرته الكاميرات.

وتتجدد المواجهة بين النصر والجزيرة في مباراة الإياب يوم 29 من الشهر المقبل.

يشار إلى أن النصر يبدأ مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019 يوم 30 من الشهر الحالي، عندما يحل ضيفًا على أحد.