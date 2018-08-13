أحمد موسى يقود نادي النصر السعودي للفوز على الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية (فيديو)

قاد المهاجم النيجيري أحمد موسى ناديه الجديد، النصر السعودي، للفوز على منافسه الجزيرة الإماراتي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية.

وشارك أحمد موسى في الشوط الثاني من المباراة.

وتقدم يحيى الشهري للنصر في الدقيقة الرابعة، بتسديدة قوية على مرمى الجزيرة أثمرت هدفًا.

ونجح الجزيرة في إدراك التعادل عبر لاعبه خلفان مبارك بعدما أكمل تسديدة زميله علي مبخوت.

وفي الشوط الثاني، قرر المدرب الأوروغواياني دانيل كارينيو الاعتماد على أحمد موسى في خط الهجوم.

ولم يخيّب اللاعب النيجيري توقعات مدربه بعدما سجل هدفًا رائعًا من تسديدة قوية، عندما انسلّ نحو المرمى من بين المدافعين.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم 29 من الشهر المقبل.

خلفان مبارك يحرز هدف التعادل لنادي الجزيرة في شباك #النصر السعودي في الدقيقة 22

الجزيرة 1:1 النصر#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#الجزيرة_النصر pic.twitter.com/vCKPcyVZCV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ أغسطس ٢٠١٨