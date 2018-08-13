مباراة النصر السعودي والجزيرة الإماراتي.. كل ما تريد معرفته عن موقعة البطولة العربية

تزداد البطولة العربية للأندية الأبطال إثارة وسخونة يومًا بعد الآخر، وتتجه الأنظار مساء الإثنين لمتابعة اللقاء المرتقب بين النصر السعودي ومضيفه الجزيرة الإماراتي على ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في جولة الذهاب بدور الـ32 بالبطولة.

ولا شك أن هذه المواجهات من اللقاءات المثيرة والتي يترقبها الجمهور العربي بين فريقين عملاقين في الخليج والعالم العربي خاصة أن النصر دعم صفوفه بصورة ممتازة بينما يدخل الجزيرة مرحلة جديدة بعد رحيل مدربه الهولندي هينك تين كات.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة النصر والجزيرة، فإلى السطور القادمة:

صفقات النصر

تنتظر جماهير نادي النصر السعودي ظهور الصفقات الجديدة التي تقود الفريق بالبطولة العربية في أول ظهور هذا الموسم قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي.

وتعاقد النصر السعودي مع النجم النيجيري أحمد موسى مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي في واحدة من الصفقات التي أثارت اهتمام الشارع الكروي العربي وليس السعودي فقط.

ويعد أحمد موسى أحد النجوم الأغلى في البطولة العربية هذا الموسم وربما لا يشارك في مباراة الجزيرة بسبب عدم جاهزيته التامة وعدم مشاركته في تدريبات الفريق منذ فترة؛ إلا أنه يظل أحد العناصر التي يراهن عليها العالمي لاستكمال مشواره هذا الموسم سواء عربيًا أو محليًا.

وضم النصر أيضًا النجم المغربي نورالدين إمرابط الذي تألق ولفت الأنظار في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا وهو بلا شك إضافة قوية في خط الوسط والجبهة اليمنى تحديدًا سواء كظهير أو جناح.

ويعتمد النصر على قدرات حارسه الأسترالي براد جونز بجانب المدافع البرازيلي المنضم مؤخرًا برونو أوفيني بجانب اللاعب المغربي محمد فوزير المنضم في يناير الماضي وتم قيده في القائمة العربية.

الجزيرة وبداية عهد جديد

يبدأ نادي الجزيرة عهدًا جديدًا بعد رحيل مديره الفني الهولندي هينك تين كات الذي قدم موسمين رائعين مع الفريق الإماراتي وحصد لقب الدوري وشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

ويقود الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني الأسبق لنادي أياكس فريق الجزيرة استمرارًا للتعاون مع المدرسة التدريبية الهولندية وبترشيح من تين كات الذي حرص على زيارة معسكر إعداد الفريق.

خبرة كارينيو

يراهن النصر على خبرة مديره الفني الأوروغوياني دانييل كارينيو المستمر في قيادة الفريق من الموسم الماضي.

ويسعى النصر لاستعادة أمجاده مع مدربه كارينيو الذي سبق أن قاد الفريق لحصد الدوري السعودي من قبل ويأمل أن يحقق الفريق معه لقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخ العالمي.

أوراق فخر أبوظبي

يعتمد الجزيرة على أوراقه المميزة خاصة الهداف علي مبخوت الذي يقود الهجوم بصورة ممتازة بعد رحيل البرازيلي رومارينهو.

ويعول الجزيرة على خبرة حارس مرماه علي خصيف قائد الفريق بجانب خلفان مبارك والبرازيلي ليوناردو بيريرا بجانب الوافدين الجديدين الغاني إرنست أسانتي والكاميروني سباستيان سياني.

وقال أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي، لشبكة “إرم نيوز” إن الجزيرة يخوض المباراة من أجل تحقيق نتيجة طيبة بجولة الذهاب قبل السفر للسعودية وخوض مباراة الإياب.

وأضاف: “بلا شك رحيل أكثر من لاعب سيؤثر على الجزيرة ولكن قدرات المدرب كايزر وبعض الخبرات مثل مبخوت وخصيف في مواجهة النصر وصفقاته الجديدة”.