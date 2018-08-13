القنوات الناقلة لمباراة النصر والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية والمعلق

يواجه نادي النصر السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وأعلن النادي الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مفاجأة للجماهير قبل مباراة اليوم.

وقال نادي الجزيرة: “تقديرًا للعلاقات الأخوية بين الناديين الشقيقين قررت إدارة النادي توفير تذاكر مباراة الجزيرة والنصر اليوم بالمجان لمشجعي الفريقين”.

ويسعى فريق النصر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الجزيرة الإماراتي، من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة الذي سيُقام الشهر المقبل على أرضه ووسط جمهوره.

تقديرا للعلاقات الاخوية بين الناديين الشقيقين ???????????????? قررت إدارة النادي توفير تذاكر مباراة #الجزيرة_النصر غدا بالمجان لمشجعي الفريقين..

تتوفر تذاكر مشجعي النصر في البوابة 28 ومشجعي الجزيرة في البوابة 21 ويخصص يمين المنصة للعائلات

تفتح البوابات الساعة 05:45 pic.twitter.com/UUMbCAsKwI — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) August 12, 2018

وتعوّل الجماهير النصراوية كثيرًا على المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو والصفقات الجديدة، في حسم مباراة اليوم أمام الجزيرة الإماراتي لصالح العالمي.

فيما أقام الجزيرة معسكرًا تدريبيًا ناجحًا في هولندا كان بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي الموضوع من قبل الجهاز الفني والإداري لمنافسات الموسم المقبل، وخاض 5 مباريات ودية قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

الموعد والقناة الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، عن بثها لذلك اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى HD، ويعلق عليه محمد الشامسي، وسوف يقام استوديو تحليلي كامل للمباراة، التي تنطلق في تمام الساعة الـ 7.45 مساءً بتوقيت الإمارات، الـ6.45 مساءً بتوقيت السعودية.