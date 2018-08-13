تقارير.. نادي النصر السعودي يوقع عقد رعايته مع طيران الاتحاد قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي

تقارير.. نادي النصر السعودي يوقع عقد رعايته مع طيران الاتحاد قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي النصر السعودي، لاتفاق مع شركة طيران الاتحاد لرعاية الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بشكل نهائي وسوف يعلن التعاقد رسميًا بعد ساعات.

وربطت التقارير بين ترأس سعود السويلم رئاسة بعثة الفريق المتواجدة في مدينة أبوظبي بالإمارات، لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي في دور الـ32 للبطولة العربية وتوقيعه على العقود.

وستكون هناك بعض التعديلات الخاصة على “التي شيرت” النصراوي، إذ ستظهر البروفة الأولى للقميص خلال نهاية الأسبوع الجاري من شهر أغسطس.

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