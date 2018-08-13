تقارير.. نادي النصر السعودي يوقع عقد رعايته مع طيران الاتحاد قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي النصر السعودي، لاتفاق مع شركة طيران الاتحاد لرعاية الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بشكل نهائي وسوف يعلن التعاقد رسميًا بعد ساعات.

وربطت التقارير بين ترأس سعود السويلم رئاسة بعثة الفريق المتواجدة في مدينة أبوظبي بالإمارات، لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي في دور الـ32 للبطولة العربية وتوقيعه على العقود.

#النصر_طيران_الاتحاد_فخامه#شكرا_سعود_السويلم اللي بيعلمني متى ينزل طقم النصر الفخم في الاسواق له مني تي شيرت من الطقم الجديد

بس اللي مقاسه اكس اكس لارج لايورطني وين احصل مقاسه pic.twitter.com/yjN6G2rcym — عبدالله الثقيل (@AbdullahAlthaqi) August 13, 2018

وستكون هناك بعض التعديلات الخاصة على “التي شيرت” النصراوي، إذ ستظهر البروفة الأولى للقميص خلال نهاية الأسبوع الجاري من شهر أغسطس.