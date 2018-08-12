نادي الهلال السعودي يقدم لاعبه عموري في مباراة الشباب العُماني (فيديو)

قدّم نادي الهلال السعودي لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري)، بين شوطي مباراة الفريق أمام منافسه الشباب العُماني، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 32 كلم من البطولة العربية للأندية.

ونزل عموري بين شوط المباراة إلى أرضية استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وسط تحية كبيرة من الجماهير التي تواجدت على المدرجات.

وأعلن الهلال قبل أيام تعاقده مع عموري بعقد لمدة مواسم واحد بنظام الإعارة من العين الإماراتي، وقُدِّرت قيمة الصفقة بـ 40 مليون ريال سعودي.

وسيرتدي عموري، البالغ من العمر 26 عامًا، القميص رقم 21 مع الهلال.

وتقدم الهلال بنتيجة 1/0 في الشوط الأول بتوقيع محمد البريك.

ويستهل الهلال مشواره المحلي بمواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل في العاصمة البريطانية لندن.