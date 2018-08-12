هدف مباراة الهلال والشباب.. محمد البريك يتقدم للزعيم السعودي (فيديو)

سجل محمد البريك الهدف الأول لنادي الهلال السعودي، في المباراة التي جمعته مع ضيفه الشباب العُماني على استاد جامعة الملك سعود، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة العربية.
وجاء هدف محمد البريك في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بتسديدة على يسار حراس مرمى الشباب العمان
لكن الإعادة التلفزيونية أثبتت أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.
وهذه أول مباراة للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لنادي الهلال.
وتُقام مباراة الغياب بين الفريقين في عُمان يوم 29 من الشهر المقبل.
#محمد_البريك يحرز الهدف الأول لـ #الهلال في الدقيقة 22
#الهلال_الشباب_العماني #كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبطال_العرب pic.twitter.com/uBpP6PejiW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
“هدف #الهلال غير صحيح”
الخبير التحكيمي لـ #أبوظبي_الرياضية فريد علي: هدف #الهلال الأول غير صحيح
#الهلال_الشباب_العماني#أبطال_العرب#كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/7qJRxOZZw6
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨