هدف مباراة الهلال والشباب.. محمد البريك يتقدم للزعيم السعودي (فيديو)

سجل محمد البريك الهدف الأول لنادي الهلال السعودي، في المباراة التي جمعته مع ضيفه الشباب العُماني على استاد جامعة الملك سعود، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة العربية.

وجاء هدف محمد البريك في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بتسديدة على يسار حراس مرمى الشباب العمان

لكن الإعادة التلفزيونية أثبتت أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

وهذه أول مباراة للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لنادي الهلال.

وتُقام مباراة الغياب بين الفريقين في عُمان يوم 29 من الشهر المقبل.