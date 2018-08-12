القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في البطولة العربية‎

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره الشباب العماني، مساء اليوم الأحد، باستاد جامعة الملك سعود بالرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال.

وتنطلق أحداث مباراة الزعيم الهلالي وضيفه الشباب العماني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث هذه المباراة عبر فضائية أبوظبي الرياضية HD 1، وباستوديو تحليلي كامل قبل وبعد المباراة، وبتعليق صوتي يقوم به المعلق “محمد الشامسي”.

لا تفوت الفرصة..

شاهد حفل تقديم #عموري في نادي #الهلال

اليوم الساعة 19:30 بتوقيت أبوظبي

مباشرة على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NAg76cXoiP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 12, 2018

ويسعى الهلال لتحقيق انطلاقة قوية في مباراة الهلال ضد الشباب العماني، لتعويض إخفاقه في البطولة العربية للأندية الموسم الماضي، بعدما فضل عدم المشاركة بالتشكيلة الأساسية، ليودع منافسات المسابقة من دور المجموعات.

سجل انتصارات الزعيم السابقة على الفرق العمانية هو سلاحه في مباراة اليوم، إذ حقق الفوز في ثمانية لقاءات من قبل، وتعادل في ثلاثة، ولم يتلق سوى هزيمة واحدة فقط.

الخسارة الوحيدة للهلال كانت أمام فنجاء عام 1989 بالبطولة الخليجية، وهزم بها بهدف نظيف، ومن وقتها لم يتلق أي هزائم أخرى أمام الفرق العمانية بمختلف البطولات.

واستعد الزعيم جيدًا قبل مباراة الهلال ضد الشباب العماني اليوم في دور الـ32 للبطولة العربية للأندية، إذ خاض معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب 5 مباريات ودية، نجح في الفوز بـ3 لقاءات، وخسر مرة وتعادل في أخرى.