ماذا تستهدف إدارة نادي الهلال السعودي من احتفالية تقديم عموري قبل مباراة الشباب العماني؟

ينتظر جمهور نادي الهلال السعودي بشغف كبير مشاهدة مباراة فريقه ضد الشباب العماني، مساء اليوم الأحد، في البطولة العربية، ولكن أيضًا تسعى إدارة “الزعيم” للاستفادة من التعاقد مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري“، بتسويق قميصه الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، فإن إدارة نادي الهلال تستهدف جني 4 ملايين ريال من طرح 10 آلاف قميص يحمل الرقم 21، والخاص بالدولي الإماراتي، بقيمة تصل إلى 400 ريال للقطعة الواحدة، اليوم عبر عدد من منافذ البيع المتفرقة في ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج.

وانتقل عموري، إلى الهلال قادمًا من العين الإماراتي، لموسم واحد بقيمة مالية وصلت إلى 35 مليون ريال، بعد مفاوضات استمرت طويلاً قبل أن تتفق جميع الأطراف على عودته لارتداء قميص “الزعيم”.

تنتظركم في تمام الخامسة من عصر الغد منافذ بيع متجر النادي بـ #محيط_الرعب يا زعماء ????????????#الهلال pic.twitter.com/IEOWCZP4O8 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 11, 2018

وأعلنت إدارة الهلال تقديمها عموري، للجماهير اليوم قبل المواجهة التي تجمع الأزرق بنظيره الشباب العُماني، في ذهاب دور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال، على الرغم من عدم مشاركة الوافد الجديد فيها، مع توقعات بحضور جماهيري كبير في الظهور الأول للأزرق في موسمه الجديد.

وستشمل احتفالية عموري، إهداءه عددًا من الكرات والقمصان للجماهير التي ستحضر إلى الملعب، بعد أن اكتملت صفقته عقب نهاية حفل تقديم الجهاز الفني واللاعبين الجدد الذي احتضنه “محيط الرعب” أخيرًا.

وشارك عموري في الحصة التدريبية الختامية للهلال أمس قبل مواجهة الشباب، رغم عدم إدراج اسمه في قائمة الأجانب الخمسة الذين سيعتمد عليهم الفريق، وتضم كلاً من الحارس العُماني علي الحبسي، السوري عمر خربين، البرازيلي كارلوس إدواردو، الإسباني ألبرتو بوتيا، والبيروفي كاريلو.