قبل مباراة الهلال والشباب العماني.. إقامة احتفالية خاصة لتقديم “عموري” لجمهور “الزعيم”

تنظم إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة سامي الجابر، احتفالية خاصة لتقديم عمر عبدالرحمن “عموري”، لاعب الفريق الجديد، غدًا الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، قبيل انطلاق مواجهة الأزرق مع الشباب العماني في دور الـ32 من البطولة العربية.

وبين الحساب الرسمي للنادي العاصمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الاحتفالية ستشهد توزيع الكرات والقمصان من قبل النجم الإماراتي على الجماهير الحاضرة، كما خصصت إدارة الفريق الأزرق عددًا من المنافذ لمتجر النادي في ملعب جامعة الملك سعود؛ لبيع قمصان الدولي الإماراتي.

وكان “عموري” قد وقع عقد انتقاله لمدة عام واحد إلى نادي الهلال، الأربعاء الماضي، في صفقة انتقال حر، بلغت قيمتها حسب تقارير إعلامية، 35 مليون ريال.

ولد عموري في الرياض، ولعب في صفوف الناشئين بالهلال من العام 2000 وحتى 2005، عندما انتقل مع أسرته للإمارات التي منحته جنسيتها. وانضم صانع اللعب الموهوب إلى العين في 2006، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في مباراة بكأس المحترفين الإماراتية في 2009.

وصنع عموري اسمه على المستوى الدولي حين شارك في وصول الإمارات إلى نهائي منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية عام 2010 في الصين، قبل أن يخوض مباراته الدولية الأولى في يناير كانون الثاني 2011 ضد سوريا، وعمره 19 عامًا.

وكان أصغر لاعب في تشكيلة الإمارات في كأس آسيا 2011 في قطر، لكن أبرز محطاته الدولية جاءت بعد عامين، حين قاد بلاده للفوز بكأس الخليج (خليجي 21) في البحرين، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ومع العين فاز عموري بالدوري الإماراتي أربع مرات، وكأس الرئيس ثلاث مرات، وكأس المحترفين الإماراتية مرة واحدة.