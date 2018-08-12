النادي الأهلي السعودي يستغني رسميًا عن 5 لاعبين

كشف النادي الأهلي السعودي، عن قراره بالاستغناء عن 5 لاعبين، بناء على قرار، اتخذته الإدارة بالتشاور مع الأرجنتيني بابلو غويدي، المدير الفني للفريق.

وقال النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إنه تم منح الفرصة للخماسي ماهر عثمان وفهد الحربي ومنصور المولد وعبد المحسن الصبحي وربيع هوساوي، للبحث عن أندية جديدة.

وأكمل بيان الأهلي: “إدارة النادي تسمح للخماسي، بالبحث عن عروض احترافية مناسبة، متمنية لهم كل التوفيق”.

ويواصل لاعبو الأهلي، تحضيراتهم لمواجهتي المحرق البحريني، في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية، في الـ25 من أغسطس/آب الجاري، والتعاون في الجولة الأولى للدوري السعودي، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.