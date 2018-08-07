النادي الأهلي السعودي يقترب من ضم التشيلي باولو دياز

كشف تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة ماجد النفيعي، توصلت لاتفاق مع التشيلي باولو دياز، مدافع نادي سان لورينزو الأرجنتيني، من أجل الانضمام إلى الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” نقلًا عن مصادرها، فإن الإدارة الأهلاوية قد حصلت على موافقة نهائية من اللاعب وتتفاوض حاليًا مع نادي سان لورينزو من أجل إكمال الصفقة بصورة رسمية، بعد أن قطعت المفاوضات شوطًا بعيدًا نحو التوقيع لمدة 4 مواسم.

وكان الأرجنتيني بابلو غويدي، مدرب الأهلي، تدخل في المفاوضات مع اللاعب بشكل شخصي من أجل إقناع اللاعب بالقدوم إلى الدوري السعودي، خصوصًا وأنه يملك مجموعة من العروض الأوروبية، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.