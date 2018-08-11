جيسوس وإدواردو يتحدثان عن مباراة الهلال والشباب العماني في البطولة العربية

شدد البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على أن فريقه سينافس على تحقيق جميع البطولات خلال الموسم الجديد.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر لمباراة الشباب العماني في البطولة العربية للأندية: “معتاد على تدريب الفرق الكبيرة، التي تنافس على تحقيق جميع البطولات، لذلك نسعى إلى بدء الموسم بشكل جيد، وأن نتحسن مع خوض المباريات الرسمية”.

وأضاف: “دفعت بالعديد من الأسماء في المباريات الودية خلال معسكر النمسا، للتعرف على الجميع، ولكن في مباراة الغد الأجهز هو من سيشارك”.

وتابع: “جمعنا معلومات عن الشباب العماني، ونعرف أنه جدد صفوفه وغير مدربه، وسنلعب على تحقيق الفوز وعدم استقبال أهداف في مباراتي الذهاب والإياب”.

وقد قال كارلوس إدواردو، مهاجم الفريق السعودي: “‏فخور بحملي شارة القيادة مع فريق الهلال،‬ ونسعى إلى الظهور بشكل جيد في المباراة الرسمية الأولى لنا في الموسم”.

وأضاف: “أشعر بثقة بعد العودة من الإصابة، كما أنني أتحسن مع مرور الأيام والمشاركة في المباريات”.

يذكر أن الهلال يستضيف فريق الشباب العماني، غدًا الأحد، في ذهاب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية للأندية.