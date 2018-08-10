نادي الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع الكاميروني أبو بكر فينسنت

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع الكاميروني أبو بكر فينسنت، مهاجم بورتو البرتغالي، لقيادة هجوم الأزرق الموسم الرياضي الجديد.

وتوصلت الإدارة الهلالية بحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، مع اللاعب الكاميروني وناديه البرتغالي، لاتفاق في الكثير من الجوانب والبنود المتعلقة بعقد الاتفاق، وتبقت فقط بعض الأمور المالية التي تقف حجر عثرة أمام اتمام الاتفاق بالشكل الكامل.

ووضعت إدارة سامي الجابر بدلاءً من أمريكا اللاتينية في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع اللاعب الكاميروني والنادي البرتغالي.

وسبق لإدارة الهلال أن تفاوضت مع مهاجمين عدة منهم الفرنسي غوميز معاجم غلطة سراي التركي والإسباني الفلرو نيغريدو معاجم بشكتاش والبرازيلي فوناس مهاجم بنفيكا.