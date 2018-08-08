تفاصيل عقد عموري مع نادي الهلال السعودي‎ (إنفوغرافيك)

وقّع عمر عبدالرحمن (عموري) صانع لعب العين ومنتخب الإمارات، عقد انضمامه إلى نادي الهلال السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقدّرت تقارير صحفية أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون ريال سعودي.

وبعد إتمام الصفقة مقابل 14 مليون يورو، دخل “عموري” التاريخ حيث أصبح ثاني أغلى لاعب معار لموسم واحد في التاريخ، بعد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي أُعير من يوفنتوس إلى ميلان الإيطاليين قبل أسابيع، مقابل 18 مليون يورو.

وأصبح “عموري” (26 عامًا) أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادٍ إلى آخر، كما أكد وكيل أعماله أن العين حصل على 45 مليون ريال سعودي، فيما حصل اللاعب على 15 مليون ريال.

ونشر نادي الهلال “إنفوغراف” قال فيه إن التوقيع تم بحضور رئيس نادي الهلال سامي الجابر وعموري، في حضور والد اللاعب عبدالرحمن العمودي وشقيقه أحمد العمودي.

وفيما يلي إنفوغراف عن عقد عموري ومسيرة اللاعب: