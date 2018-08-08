ماذا قال عموري بعد انضمامه إلى نادي الهلال السعودي؟ (صور)

وجّه عمر عبدالرحمن “عموري” شكره إلى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بعد دوره في عملية انتقاله إلى نادي الهلال السعودي.

وقال عموري في عدة تغريدات على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”:”أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي – النائب الأول لرئيس نادي العين – النائب الأول لرئيس مجلس الشرف – رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة. . وأشكر لسموه دعمه اللامحدود لي”.

أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي – النائب الأول لرئيس نادي العين – النائب الأول لرئيس مجلس الشرف – رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة. . وأشكر لسموه دعمه اللامحدود لي. — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف:”يطيب لي أن أشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل، شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف. .شكرًا من الأعماق بومحمد”.

يطيب لي أن أشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل. — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٨ أغسطس ٢٠١٨

شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف. .شكرًا من الأعماق بومحمد. — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٨ أغسطس ٢٠١٨

كما وجّه عموري رسالة لجماهير نادي العين قائلًا: “شكرًا لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم، وسيبقى العين بيتي، وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية”.

شكرًا لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم، وسيبقى العين بيتي وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية.???? — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وعن نادي الهلال قال عموري:”كل الشكر والتقدير للكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الذي منحني فرصة تمثيل هذا النادي العريق”.

كل الشكر والتقدير للكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الذي منحني فرصة تمثيل هذا النادي العريق. — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٨ أغسطس ٢٠١٨

واختتم:”تحية من الأعماق لعشاق الهلال، سأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال”.

تحية من الأعماق لعشاق الهلال، سأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وكان الهلال قد حسم صفقة التعاقد مع “موري” على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث قدّرت التقارير أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون ريال سعودي.

وبعد إتمام الصفقة مقابل 14 مليون يورو، دخل “عموري” التاريخ حيث أصبح ثاني أغلى لاعب معار لموسم واحد في التاريخ، بعد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي أُعير من يوفنتوس إلى ميلان الإيطاليين قبل أسابيع، مقابل 18 مليون يورو.

وأصبح “عموري” (26 عامًا) أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادٍ إلى آخر، كما أكد وكيل أعماله أن العين حصل على 45 مليون ريال سعودي، فيما حصل اللاعب على 15 مليون ريال.