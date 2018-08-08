ماذا قال عموري بعد انضمامه إلى نادي الهلال السعودي؟ (صور)

ماذا قال عموري بعد انضمامه إلى نادي الهلال السعودي؟ (صور)

شاهد رسائل عموري لجماهير الهلال والعين.

المصدر: فريق التحرير

وجّه عمر عبدالرحمن “عموري” شكره إلى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بعد دوره في عملية انتقاله إلى نادي الهلال السعودي.

وقال عموري في عدة تغريدات على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”:”أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي – النائب الأول لرئيس نادي العين – النائب الأول لرئيس مجلس الشرف – رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة. . وأشكر لسموه دعمه اللامحدود لي”.

وأضاف:”يطيب لي أن أشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل، شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف. .شكرًا من الأعماق بومحمد”.

كما وجّه عموري رسالة لجماهير نادي العين قائلًا: “شكرًا لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم، وسيبقى العين بيتي، وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية”.

وعن نادي الهلال قال عموري:”كل الشكر والتقدير للكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الذي منحني فرصة تمثيل هذا النادي العريق”.

واختتم:”تحية من الأعماق لعشاق الهلال، سأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال”.

وكان الهلال قد حسم صفقة التعاقد مع “موري” على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث قدّرت التقارير أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون ريال سعودي.

وبعد إتمام الصفقة مقابل 14 مليون يورو، دخل “عموري” التاريخ حيث أصبح ثاني أغلى لاعب معار لموسم واحد في التاريخ، بعد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي أُعير من يوفنتوس إلى ميلان الإيطاليين قبل أسابيع، مقابل 18 مليون يورو.

وأصبح “عموري” (26 عامًا) أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادٍ إلى آخر، كما أكد وكيل أعماله أن العين حصل على 45 مليون ريال سعودي، فيما حصل اللاعب على 15 مليون ريال.

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