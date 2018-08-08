بعد استبعاده من قائمة مباراة السوبر.. نادي الاتحاد السعودي يدرس الاستغناء عن أحمد العكايشي

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، أبلغت التونسي أحمد العكايشي، برغبتها في فسخ التعاقد معه، بناء على توصية من المدير الفني رامون دياز.

وكان دياز، اتخذ أولى خطواته نحو فسخ التعاقد مع المحترف التونسي، بعد أن استبعده من قائمة الفريق المغادرة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن لإقامة معسكر هناك، استعداداً لمباراة السوبر السعودي أمام الهلال يوم 18 أغسطس الجاري.

وانتقل العكايشي إلى الاتحاد في صيف 2016، قادماً من النجم الساحلي، بعقد يمتد 3 سنوات مع أولوية التمديد لسنة رابعة مقابل 1.7 مليون دولار.

وظهر اللاعب مع الفريق بمستويات غير مرضية كثيراً الموسم الماضي، مما تسبب في طلب إدارة العميد في فسخ التعاقد معه.

وكانت جماهير الاتحاد قد عبرت عن غضبها الشديد تجاه العكايشي الذي أهدر ركلة جزاء أمام فريق الفجيرة الإماراتي، ثم عادت الكرة له لكنه لم يحسن التعامل معها وأضاع هدفا لفريقه في المباراة الودية.

ووضعت الجماهير الكرة في ملعب مجلس إدارة النادي للبحث عاجلاً عن مهاجم هداف، إلى جانب الصربي اليكساندر بيزيتش، من أجل تدعيم خط المقدمة، خصوصًا أن الفريق لديه العديد من البطولات المحلية والخارجية في الموسم المقبل.