رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يضم البرازيلي تياغو كارليتو (صور)

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب البرازيلي تياغو كارليتو.

ونشر حساب نادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا لكارليتو وهو يوقع على عقود تعاقده مع الاتحاد، ويحمل قميص النادي برقم 36.

وكتب الاتحاد في التغريدة: “شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا توقيع عقد انضمام اللاعب البرازيلي تياغو كارليتو لصفوف الفريق الأول لمدة عامين”.

يشار إلى أن الاتحاد أعلن، الشهر الماضي، توصله لاتفاق للتعاقد مع كارليتو الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

???????? كارليتو يوقع عقد انضمامه للعميد pic.twitter.com/5SmOzQprjb — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 2, 2018

وبدأ كارليتو، البالغ من العمر 29 عامًا، مسيرته مع سانتوس العام 2007، ثم انضم إلى فالنسيا الإسباني في نوفمبر 2008، لكنه لم يشارك إلا في مباراة واحدة معه ليعار بعدها إلى إيلتشي.

وأعلن ساو باولو التعاقد مع كارليتو في فبراير 2010 ثم رحل على سبيل الإعارة إلى أولمبيا القادم من باراغواي ليفسخ عقده بعد 3 أشهر فقط؛ بسبب عدم تأقلمه.

وانتقل بعدها كارليتو إلى أمريكا مينيرو في 2011، وبعد هبوط الفريق أعاره ساو باولو إلى فلومينيسي ونال معه لقب الدوري.

ولعب بعدها كارليتو لأندية: بونتي بريتا وأفاي وبوتافوغو وأتلتيكو بارانينسي في يناير الماضي.