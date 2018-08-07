نادي الاتحاد يكشف عن قائمته لمواجهة الهلال في السوبر السعودي

نادي الاتحاد يكشف عن قائمته لمواجهة الهلال في السوبر السعودي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن قائمة الفريق المتجهة إلى لندن لمواجهة الهلال في كأس السوبر.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن بعثة الفريق ستغادر إلى العاصمة لندن لإقامة المرحلة التدريبية الثانية قبل لقاء السوبر السعودي.

وشهدت القائمة استبعاد كل من التونسي أحمد عكايشي، وطارق عبدالله، والنجار، ومحمد ريمان.

ويواجه الاتحاد بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، الهلال بطل دوري المحترفين، في نهائي كأس السوبر يوم 18 أغسطس/ آب الحالي.

وضمت القائمة: عساف القرني وراكان النجار وفواز القرني وماتيو جورمان وأحمد عسيري وتياجو كارليتو وحسن معاذ ومنصور الحربي وجوناس دي سوزا وكارلوس فيلانويفا وكريم الأحمدي وخالد السعيري وفالديفيا وفهد المولد وعمار الدحيم وزياد الصحيفي وجمال باجندوح عمر المزيعل ومحمد قاسم وجابر عيسى وعبدالرحمن الغامدي وعلي الزقعان وعبدالعزيز العرياني وأليكسندر بيزيتش.

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