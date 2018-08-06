قناة بيراميدز: نادي الهلال السعودي نجح في التعاقد مع عموري بعد صراع مع النصر‎ (صورة)

أعلنت قناة بيراميدز نجاح نادي الهلال السعودي في الحصول على توقيع النجم الإماراتي عمري عبدالرحمن (عموري)، بعد صراع شرس مع منافسه النصر.

ونشر الحساب الرسمي لقناة “بيراميدز” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: بعد صراع شديد بين الهلال والنصر على ضم النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، الهلال السعودي ينجح في خطف اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة مقابل 60 مليون ريال سعودي، صفقة موفقة للزعيم”.

وسعى الهلال إلى التعاقد مع عموري منذ أكثر من عام، لكن النصر حاول خطف اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وهو ما قد يكون سببًا في ارتفاع قيمة المبلغ الذي دفعه الهلال للعين.

وبذلك يصبح عموري، البالغ من العمر، أغلى لاعب إماراتي في التاريخ.

وعموري هو أفضل هداف في تاريخ العين في دوري أبطال آسيا، إذ سجل 19 هدفًا، وصنع 24 هدفًا.