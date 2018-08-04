تقارير.. البرازيلي جوناس غير وجهته من النصر إلى نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن المهاجم البرازيلي لبنفيكا، جوناس أوليفيرا، غير وجهته من الانضمام لنادي النصر السعودي إلى نظيره الهلال.

ووفقا لما ذكرته cm desporto البرتغالية، فإن جوناس سيترك بنفيكا البرتغالي ويتوجه لنادي الهلال السعودي بعد تدخل وضغط من جورجي جيسوس، مدرب “الزعيم” على اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة لم تتم حتى الآن، لكن الاتفاق بين المدرب البرتغالي وإدارة الهلال تم لجلب البرازيلي صاحب الـ34 عاما.

كما أشارت الصحيفة إلى مسؤولي الهلال عرضوا عليه راتباً خياليا أعلى من الذي عرضه النصر على اللاعب.

النصر يرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس مقابل 14 مليون يورو قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي النصر يرغب في تعزيز صفوفه الهجومية بالتعاقد مع جوناس والذي قدم مستوى طيبًا مع نادي بنفيكا في الفترة الأخيرة.

ويركز النصر بقوة على تدعيم صفوفه الهجومية فبعدما ضم المهاجم النيجيري أحمد موسى ولمدة 4 مواسم، يركز العالمي حاليًّا على التعاقد مع جوناس ليكون الخط الأمامي للنصر ناريًّا وقويًّا للموسم الجديد.

وسبق للاعب جوناس اللعب في صفوف نادي سانتوس البرازيلي ونادي فالنسيا الإسباني، قبل انضمامه إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

كما سبق للاعب جوناس أن لعب مع منتخب البرازيل، مباراة ودية أمام منتخب مصر في عام 2011 وانتهت المباراة وقتها بفوز البرازيل بهدفين دون رد، حيث سجل جوناس، هدفي المنتخب البرازيلي.

ويرغب جوناس في الرحيل عن صفوف بنفيكا، طبقًا لما ذكرته صحف برتغالية، خاصة أن اللاعب البرازيلي يتطلع لخوض تجربة احترافية جديدة بعد أربعة أعوام قضاها في صفوف نادي بنفيكا.

ويذكر أن جوناس كان قد تُوج بلقب هداف الدوري البرتغالي عن موسم 2017- 2018، بعد إحرازه لـ33 هدفًا مع بنفيكا في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من تقدم جوناس في العمر، لكنه لا يزال يتمتع بذكاء المهاجم والذي يقف في أماكن خطرة في دفاعات المنافسين من أجل حسم المباريات بأهداف قاتلة.

سبق للاعب جوناس أن سجل هدف الفوز للمنتخب البرازيلي على حساب منتخب بنما، في مباراة ودية كانت أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2016.

يذكر أن المهاجم جوناس، سبق له تمثيل نادي سانتوس البرازيلي، وهو الفريق الذي أخرج الأسطورة بيليه لعالم الساحرة المستديرة.