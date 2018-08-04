هل استبعدت إدارة نادي النصر السعودي ضم البرازيلي جوناس من خياراتها؟

قال الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، القريب من نادي النصر السعودي، إن الإدارة حصلت على موافقة “مهاجم جلاد”، حسب وصفه، للعب لصفوف الفريق الموسم المقبل، غير البرازيلي جوناس أوليفييرا، لاعب بنفيكا البرتغالي.

وكانت صحيفة “abola” البرتغالية، قد كشفت عن قرب انضمام اللاعب للنصر، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة بات مسألة وقت، بعد موافقة اللاعب على الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح المصدر للصحيفة أن اللاعب البرتغالي سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ6 ملايين دولار من النصر، بجانب مليون دولار سيحصل عليها بنفيكا نظير التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا.

وأوضح المويسل عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في الاجتماعات اللي كانت بين الإدارة ومدرب تم وضع الخانات اللي يحتاجها الفريق (كان ذلك قبل إقرار اللاعب الأجنبي الثامن)، في كل خانة كانت هناك 5 خيارات، بعض هذه الخانات، كان يستجد فيها شيء، مثلًا يظهر خيار جديد أفضل من الخيارات الخمسة في خانة معينة يتم إضافته ويزال الخامس”.

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البرازيلي جوناس مثلاً كان خيار رابع (خيار رابع لأسباب عديدة لاتتعلق بمستواه وسأذكرها فيما بعد إن إلتزم الأمر)

النصر بقيت معه 3 خيارات جوناس ليس من بينهم

(اقول ذلك حتى لايمني الجمهور أنفسهم فيه) لأني أرى هاشتاق بالمطالبة فيه والادارة في الاساس أزالته من حساباتها وفق معلوماتي — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 4, 2018

وتابع :”مع الوقت ينحصر الخيار على لاعبين أو ثلاثة، وتكون هناك أولويات مثل ماحصل في صفقة الحارس التي كان فيها 3 أستراليين وياباني ومكسيكي، حتى انحصرت الأسماء بين براد وأسترالي وياباني وكان الخيار الأول براد، لكن في البداية كانت له شروط تعجيزية فاستبعد”.

وأكمل :أيضًا مازالت هناك خيارات (هجومية) ممكن تجعل النادي (يعير) لاعبين سابقين.. هذه الخيارات كلمة (مجرمة) قليلة فيها، ولو تمت واكتملت المنظومة أعتقد أن النصر صعب جدًا أن يقف في وجهه أحد لمجرد أن كل لاعب يلعب بنسبة 60% من مستواه”.

وتابع: “البرازيلي جوناس مثلًا كان خيارًا رابعًا (لأسباب عديدة لا تتعلق بمستواه وسأذكرها فيما بعد إن التزم الأمر) النصر بقيت معه 3 خيارات جوناس ليس من بينهم (أقول ذلك حتى لا يمني الجمهور أنفسهم فيه) لأني أرى هاشتاغ بالمطالبة فيه والإدارة في الأساس أزالته من حساباتها وفق معلوماتي”.

واختتم: “الخيارات الثلاثة التي لدى النصر (مجرمة) عمرًا وأرقامًا وعلى فكرة وفق الخطة الموضوعة ممكن النصر يأتيه خيار جديد أفضل من الأسماء الثلاثة ،ويلغي كل الخيارات السابقة، باختصار اختيار اللاعبين يتم بعناية فائقة ورؤية فنية خالصة”.

يذكر أن جوناس خاض تجربة احترافية بالدوري الإسباني عبر بوابة فريق فالنسيا بين عامي 2011 و2014، قبل انتقاله إلى بنفيكا، وسجل أول ظهور دولي في عام 2011، وخاض 12 مباراة دولية مع البرازيل، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

وشارك اللاعب البرازيلي في 41 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 37 هدفًا وأسهم بـ6 تمريرات حاسمة.

يذكر أن النصر أعلن منذ ساعات تعاقده مع الدولي النيجيري أحمد موسى، لمدة 4 سنوات، قادمًا من فريق ليستر سيتي، لدعم صفوفه في الموسم المقبل.