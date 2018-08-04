نادي الهلال السعودي يستعد لتقديم صفقاته وجهازه الفني الجديد على طريقة الكبار

يستعد نادي الهلال السعودي برئاسة سامي الجابر، لتقديم الجهاز الفني ولاعبي الفريق المنضمين حديثًا إلى صفوفه، يوم الإثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بشكل مختلف وجديد على خطى الأندية العالمية في طريقة تقديم اللاعبين الجدد، الذين أنهت التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن الاحتفاليات العالمية تشهد حضورًاجماهيريًا غفيرًا خاصة في حال كان النجم المحتفى بالتعاقد معه من نجوم السوبر الستار، على غرار احتفالية يوفنتوس الإيطالي مُؤخرًا، بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادمًا من ريال مدريد.

????| اخر التجهيزات والآستعدادات في ملعب #الهلال لتقديم الاحتفالية من قبل مجلس الجمهور الهلالي بقيادة ياسر الطلاسي. pic.twitter.com/Rg8SYYKtmn — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) August 4, 2018

وأعلن “الزعيم” عن فتح أبواب الدخول مجانًا للجماهير الهلالية، إضافة إلى إقامة العديد من الفقرات والفعاليات، التي تتضمن تدشين شعار مجلس الجمهور الهلالي، وعروض ترحيبية باللاعبين الجدد، وتوزيع كرات موقعة من اللاعبين، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وكان الهلال، قد أنهى أخيرًا معسكره الإعدادي في النمسا، الذي استمر لمدة 21 يومًا خاض خلاله خمسة مواجهات ودية، أمام كل من رابيد النمساوي، رادوملي، فورتونا، أخيسار، وأخيرًا أودينيزي، كسب ثلاثًا، وخسر واحدة، وتعادل في واحدة.

الهلال يحتفي باللاعبين و الجهاز الفني الجدد .

الحضور مجاني ???? pic.twitter.com/dIH5TsSnve — اخبار الهلال (@hilalstuff) August 4, 2018

ويعود الفريق الهلالي إلى التدريبات في مقر النادي الإثنين المقبل، استعدادًا لأولى مباريات الفريق في الموسم أمام الشباب العماني 12 أغسطس المقبل، ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة العربية على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.